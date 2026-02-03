Piden renuncia de director nacional de Gendarmería por otorgamiento de beneficio a excarabinero que disparó y cegó a senadora Campillai

Cincuenta organizaciones de Derechos Humanos suscribieron una declaración pública en la que exigen la renuncia del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme (en la foto), por el otorgamiento del beneficio de salida dominical al excarabinero Patricio Maturana, condenado en 2022 a 12 años de prisión por disparar una bomba lacrimógena al rostro de Fabiola Campillai.

Recordemos que debido a esta brutal agresión, la actual senadora perdió completamente sus sentidos de visión, gusto y olfato.

Las y los firmantes de la declaración cuestionaron en primer término que el beneficio a Maturana se concedió «apenas unos días después de la reunión entre el director nacional de Gendarmería y el presidente electo, José Antonio Kast, quien se ha manifestado públicamente en favor de un indulto para el exuniformado».

«Tras dicho encuentro, el director de la institución concurrió personalmente a la cárcel de Molina, recinto penitenciario donde el victimario cumple su sentencia», agregaron las organizaciones de DDHH.

«Ante estos hechos, exigimos el pronunciamiento y la acción inmediata del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, para solicitar la renuncia del director nacional de Gendarmería. Es inadmisible que la autoridad penitenciaria implemente de forma anticipada el programa del gobierno electo, concediendo beneficios carcelarios a un criminal que no ha mostrado signos de arrepentimiento, requisito fundamental para este tipo de medidas», añadieron.

Finalmente, las organizaciones advirtieron que este precedente «vulnera los principios de justicia y abre la puerta a la impunidad para otros condenados por violaciones a los derechos humanos. Por ello, instamos a la ciudadanía a suscribir esta solicitud para exigir que la dirección nacional de Gendarmería responda por un actuar que pone en riesgo la reparación de las víctimas en nuestro país».

Lee la declaración completa y el listado de organizaciones firmantes AQUÍ

