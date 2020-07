Plan Cóndor: Corte Suprema acogió «exequatur» para trasladar a Chile restos de ejecutado en Argentina

La Corte Suprema concedió el exequatur solicitado por hija de Jorge Sagaute Herrera –exdirector de Aeronáutica de la FACH ejecutado en 1977 en Buenos Aires en el marco del denominado Plan Cóndor–, para trasladar los restos de su padre, que fueron exhumados e identificados por un equipo forense trasandino, para su sepultación definitiva en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político del Cementerio General de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 24.973-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y el abogado (i) Jorge Lagos– estableció que la solicitud cumple con los requisitos para ejecutar en Chile a la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires.

«Que del mérito del proceso se desprende que el fallo hecho valer por la solicitante, fue dictado válidamente por un Tribunal de la República Argentina, cumpliendo con las exigencias formales exigidas por dicho Estado; que el mismo se encuentra firme o ejecutoriada; que no existe parte en contra de quien ejecutar la decisión en él contenida; y que, finalmente, no obstante su naturaleza penal, no impone sanción alguna», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «por lo antes razonado, resulta que la sentencia cuyo exequátur se pide, no contraviene las leyes de la República ni tampoco se opone a la jurisdicción nacional, en la medida que se limita únicamente a declarar la identidad de los restos óseos de Jorge Sagaute Herrera, de lo que se advierte que en la especie concurren cada una de las circunstancias exigidas en el artículo 20 del tratado denominado ‘Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, y la República de Bolivia y la República de Chile’, mismas que, por lo demás, contempla el artículo 245 del Código de Procedimiento Civil para conferir a las resoluciones emitidas por tribunales extranjeros la misma fuerza que si se hubieren dictado por tribunales chilenos, por lo que corresponde acoger la solicitud en estudio».

Por tanto: «(…) se declara que se acoge el exequátur solicitado por doña Patricia Eugenia Sagaute Mesina para que se lleve a efecto en Chile la sentencia de fecha cuatro de octubre del dos mil diecinueve, pronunciada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de la Capital Federal de la República de Argentina».

Ver fallo (PDF)

Jorge Sagaute Herrera

El 6 de abril de 1977, el ex Director de Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile, Jorge Sagaute Herrera, de 51 años, fue detenido por fuerzas de seguridad argentinas en el domicilio de un amigo suyo en Buenos Aires.

De acuerdo a una nota publicada por el diario argentino Página 12, «en la madrugada del 6 de abril fue el operativo en un departamento del barrio de Flores, donde se encontraba Sagaute Herrera. Lo torturaron allí mismo, lo asesinaron de un disparo a quemarropa y se lo llevaron en un Torino blanco. Estaban de civil y se identificaron como fuerzas conjuntas».

«Tenemos entendido que al menos uno era chileno, eso contó un testigo, porque al matarlo dijo ‘un mirista menos’ y esa forma de referirse (léase a los militantes del MIR) es una forma de expresarse de los chilenos», contó Patricia, la hija de Sagaute Herrera, a Página 12.

Según la publicación, su cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora, de donde lo exhumó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que con muestras de sangre de sus hijos logró identificarlo.

Lee la nota completa de Página 12 AQUÍ