Plan Paso a Paso: siete comunas retroceden a cuarentena

Este jueves el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó un nuevo pico de 8.195 nuevos contagios y reportó 183 decesos, por lo que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció las modificaciones en el Plan Paso a Paso.

Las comunas que retroceden a Fase 1 (Cuarentena) son: Calama (región de Antofagasta), Copiapó (Atacama), Marchigüe (O’Higgins), Parral (Maule), San Nicolás (Ñuble), Purranque (Los Lagos) y Guaitecas (Aysén), a partir de este sábado 10 de abril, a las 5:00 horas.

Por otra parte, las comunas que retroceden a fase 2 (Transición) son: Tierra Amarilla (Atacama), Retiro (Maule) y Pemuco (Ñuble), a partir de este sábado 10 de abril, a las 5:00 horas.

Avanza a Fase 3 (Preparación) Queilén (región de Los Lagos), a partir del lunes a las 5 horas.

Tras el anuncio, Daza recordó que el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago) se encontrará cerrado hasta el próximo 30 de abril, por lo tanto los chilenos y extranjeros residentes no podrán salir del país a no ser por situaciones excepcionales. Adicionalmente, la frontera en el aeropuerto se encuentra cerrada para los extranjeros no residentes.

Foto: web/referencial.

La autoridad también informó que la disminución de permisos únicos colectivos y la restricción de bienes esenciales y entregas a domicilio regirán durante catorce días, terminando el jueves 15 de abril a las 21:00 horas.

Durante el balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, admitió que “estamos viviendo un momento difícil en la evolución de la pandemia”, pues al día de hoy la ocupación de camas críticas en Unidades de Cuidados Intensivo se encuentra en 95 %, es decir, solo se cuenta con 189 camas críticas disponibles a nivel nacional.

Fuente: El Mostrador/ Minsal