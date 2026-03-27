Plazo legal ya venció: Funcionarios y trabajadores parlamentarios denuncian que aún no les pagan sus finiquitos

La Asociación de Funcionarios y Trabajadores Parlamentarios de Chile (Afutraparch) denunció una preocupante situación que les afecta, y que tiene que ver con el no pago de sus correspondientes finiquitos, a pesar de que el plazo legal para ello ya expiró.

A través de una declaración pública, las y los funcionarios indicaron que «con fecha 10 de marzo de 2026 finalizaron nuestros contratos, por ende, quedamos a la espera de nuestros finiquitos, los cuales tienen un plazo máximo de 10 días hábiles para ser cancelados. A la fecha de hoy, 27 de marzo, la gran mayoría de estos no han sido pagados».

«Son muchas las familias que dependen de este ingreso, más aún considerando los gastos propios del mes de marzo, los que en muchos casos han debido ser postergados, con las consecuencias que ello implica», agrega la declaración.

En esa línea, la directiva de la Afutraparch informó que «se nos han entregado distintas fechas de pago, las que sistemáticamente se han incumplido, aumentado la incertidumbre, especialmente considerando que muchos de estos finiquitos corresponden a trabajadoras y trabajadores que no continúan sus funciones en este nuevo periodo parlamentario».

«Exigimos a la Cámara de Diputadas y Diputados entregar certezas al respecto y, por su parte, al Ministerio de Hacienda, liberar los recursos que nos corresponden como trabajadores pues ya se ha incurrido en una situación de ilegalidad que no ha sido debidamente atendida», advirtieron desde Afutraparch.

Asimismo, pidieron urgente una reunión con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección de Presupuestos (Dipres) «con el objeto de que se nos informe qué está ocurriendo con los recursos, por qué no se han efectuado las transferencias correspondientes a la Cámara de Diputadas y Diputados para el pago de nuestros finiquitos, y si existe alguna razón política que explique este retraso».

Lee la declaración completa a continuación:

El Ciudadano