«Política Nacional Portuaria» forma parte del borrador del proyecto de nueva Constitución

Fue en enero de este año que el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizama, ingresaron una Iniciativa Popular de Norma en la Convención Constitucional. En el documento original presentado por los jefes comunales, se establecía que “los puertos paguen impuestos en las ciudades y crezcan armoniosamente en conjunto a ellas, que se consagren verdaderos derechos laborales para sus operarios y modificar su sistema de concesiones”, entre otros puntos.

Por lo anterior, la máxima autoridad de Valparaíso, Jorge Sharp, celebró que en el borrador del proyecto de la Nueva Constitución, se publicara el artículo aprobado con 104 votos a favor, que establece que “el Estado tendrá el deber de fijar una Política Nacional Portuaria, la cual se organizará en torno a los principios de eficiencia en el uso del borde costero; responsabilidad ambiental, poniendo especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales; la participación pública de los recursos que genere la actividad; la vinculación con territorios y comunidades donde se emplacen los recintos portuarios; establecimiento de la carrera profesional portuaria, reconociéndose como trabajo de alto riesgo; y la colaboración entre recintos e infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades”.

Sharp, conforme, manifestó que “la idea de una nueva política nacional portuaria es el puntapié inicial de un proceso que no solamente le va a ser bien a las comunidades y a los territorios donde los puertos se encuentran, sino que también a la inversión pública y privada que se vaya hacer en materia portuaria en el país. No estamos aquí inventando el hilo negro, si no que básicamente actualizando la legislación y la institucionalidad portuaria a los altos estándares que hoy día existen en puertos tanto de Europa como de Estados Unidos”.

Por su parte, Carla Sánchez, concejala de Valparaíso y parte de la directiva de Asociación de Municipalidades Puerto y Bordes Costeros, dijo esperar también que “cuando el Congreso legisle los alcances de este tópico, lo haga considerando lo mejor para las localidades, pues deben verse beneficiadas. Ahí se viene un arduo trabajo, el cual estaremos alerta observando con mucho interés y esperanza de que todo saldrá bien para todas y todos los vecinos y vecinas de Valparaíso y de todo el país”.