«Pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad»: Ministro de Justicia reiteró rechazo del Gobierno a proyecto que conmuta penas a reos mayores de 70 años

Iniciativa fue presentada por los senadores de derecha Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Luz Ebensperger y Carlos Kuschel. Previo a la votación, la senadora Fabiola Campillai manifestó que la propuesta forma parte de una "estrategia política evidente", que parece "diseñada para allanar el camino a una agenda de impunidad bajo el próximo gobierno entrante, quien no dudará en instrumentalizarla para liberar a criminales de lesa humanidad".

Notoriamente afectado se vio al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras la aprobación -en general- por parte del Senado, del proyecto que permite la excarcelación a reos mayores de 70 años por razones de salud.

En entrevista con Televisión Nacional, el secretario de Estado reiteró el rechazo del Gobierno del Presidente Boric a esta iniciativa, advirtiendo que «pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad».

«Va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino que también los crímenes más graves que que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes (…) va a permitir que esas personas conmuten su pena y salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios», declaró el ministro Gajardo.

Tal como informó El Ciudadano, este cuestionado proyecto fue presentado por los senadores de derecha Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic, Luz Ebensperger y Carlos Kuschel.

Según el senador Chahuán, la propuesta «no persigue impunidad, sino la humanización del castigo penal», particularmente de aquellos delincuentes con enfermedades terminales, para que puedan enfrentar una «muerte digna» en sus respectivos domicilios.

Pero, para la senadora Fabiola Campillai, la propuesta forma parte de una «estrategia política evidente», que busca beneficiar a violadores de derechos humanos que participaron en la dictadura encabezada por Pinochet y apoyada por la derecha chilena.

«No solo estamos ante un acto de revictimización de hombres, mujeres y niños, sino ante una estrategia política evidente. Esta iniciativa parece diseñada para allanar el camino a una agenda de impunidad bajo el próximo gobierno entrante, quien no dudará en instrumentalizar esta ley para liberar a criminales de lesa humanidad y, con ellos, abrir las puertas a violadores, asesinos y pedófilos», dijo la senadora Campillai.

Ahora, tras la aprobación en general de la Sala del Senado, el proyecto será analizado por las y los senadores de la Comisión de Constitución, estableciéndose un periodo para la presentación de indicaciones hasta el lunes 16 de marzo.

