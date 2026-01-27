Caso Hermosilla: Fiscalía de Aysén indagará a senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Vodanovic (PS)

Un reporte del portal Ciper informó este martes 27/1 que el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó a la Fiscalía Regional de Aysén iniciar una investigación penal en la denominada «arista política» del Caso Hermosilla, en la cual estarían involucrados «altos cargos públicos en nuestro país».

Recordemos que hace unos días, el citado medio de investigación periodística reveló que el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, acusado de pagar sobornos para influir en los fallos de la exministra Ángela Vivanco, declaró ante la misma fiscalía que la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja del abogado Gabriel Silber (socio de Lagos), habría recibido $300 millones por intervenir a favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán.

«Con este antecedente y otros hallazgos de la causa, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que la Fiscalía Regional de Aysén asumiera la investigación penal, que ya es conocida como la “arista política” del caso Hermosilla», señala la nota de Ciper.

En esa línea, agrega el reporte, «según información preliminar, la indagatoria también incluiría a la senadora Paulina Vodanovic (PS), presuntamente mencionada en una escucha telefónica del caso».

Desde el Ministerio Público confirmaron que la causa fue asignada a un fiscal regional como Hernán Libedinsky, «por tratarse de una investigación que involucra a altos cargos públicos en nuestro país».

