Caso Hermosilla: Fiscalía de Aysén indagará a senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Vodanovic (PS)

Desde el Ministerio Público confirmaron que la causa fue asignada a un fiscal regional como Hernán Libedinsky, "por tratarse de una investigación que involucra a altos cargos públicos en nuestro país".

Caso Hermosilla: Fiscalía de Aysén indagará a senadoras Loreto Carvajal (PPD) y Paulina Vodanovic (PS)
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un reporte del portal Ciper informó este martes 27/1 que el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó a la Fiscalía Regional de Aysén iniciar una investigación penal en la denominada «arista política» del Caso Hermosilla, en la cual estarían involucrados «altos cargos públicos en nuestro país».

Recordemos que hace unos días, el citado medio de investigación periodística reveló que el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, acusado de pagar sobornos para influir en los fallos de la exministra Ángela Vivanco, declaró ante la misma fiscalía que la senadora Loreto Carvajal (PPD), pareja del abogado Gabriel Silber (socio de Lagos), habría recibido $300 millones por intervenir a favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán.

«Con este antecedente y otros hallazgos de la causa, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó que la Fiscalía Regional de Aysén asumiera la investigación penal, que ya es conocida como la “arista política” del caso Hermosilla», señala la nota de Ciper.

En esa línea, agrega el reporte, «según información preliminar, la indagatoria también incluiría a la senadora Paulina Vodanovic (PS), presuntamente mencionada en una escucha telefónica del caso».

Desde el Ministerio Público confirmaron que la causa fue asignada a un fiscal regional como Hernán Libedinsky, «por tratarse de una investigación que involucra a altos cargos públicos en nuestro país».

Lee el reportaje completo AQUÍ

Seguiremos informando. Continúa leyendo:

Revelan que senadora PPD Loreto Carvajal habría recibido $300 millones por gestiones para nombrar a conservador de bienes raíces de Chillán

Trama Bielorrusa: Senadora PS Paulina Vodanovic es investigada como «sujeto de interés» tras ser mencionada en forma reiterada en escuchas telefónicas del OS-7

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Revelan que senadora PPD Loreto Carvajal habría recibido $300 millones por gestiones para nombrar a conservador de bienes raíces de Chillán

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Investigation Reveals PPD Senator Loreto Carvajal Allegedly Received $300 Million in Controversial Appointment Deal

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Exdiputado Silber, «cooperador eficaz» en la trama bielorrusa, revela plan de Vivanco para inhabilitar a otros ministros y tomar el control de su sala en la Suprema

Hace 5 días
El Ciudadano

Simpertigue entra al radar de la Fiscalía: oficios a Aduanas, PDI y Cancillería por sus viajes en la trama bielorrusa

Hace 2 meses
El Ciudadano

Ordenan detención de abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por "arista bielorrusa" en caso de millonario litigio Codelco-CBM

Hace 3 meses
El Ciudadano

Abogado Lagos reconoce coimas en "trama bielorrusa" y deja a Ángela Vivanco al borde de la formalización

Hace 1 semana
El Ciudadano

Chats inéditos de Hermosilla: Fiscalía analiza 22 conversaciones con figuras del gobierno de Piñera y abogados penalistas

Hace 3 meses
El Ciudadano

¿Por qué un conservador de bienes raíces transfirió $25 millones a cónyuge de exsuprema Ángela Vivanco? Allanamiento en Chillán por Caso Hermosilla

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Esto huele podrido a corrupción”: Manouchehri y Cicardini llevan a Fiscalía pagos de Dominga al estudio de Lagos y Vargas

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano