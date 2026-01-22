Trama Bielorrusa: Senadora PS Paulina Vodanovic es investigada como «sujeto de interés» tras ser mencionada en forma reiterada en escuchas telefónicas del OS-7

Según consignaron varios medios nacionales, la indagatoria a la dirigente socialista se inició a fines de 2025, luego que Carabineros remitiera al Ministerio Público escuchas entre los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), ambos imputados en la causa principal por sobornos, en las cuales aluden al supuesto rol de Vodanovic en el nombramiento de uno de los involucrados.

Trama Bielorrusa: Senadora PS Paulina Vodanovic es investigada como «sujeto de interés» tras ser mencionada en forma reiterada en escuchas telefónicas del OS-7
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En los últimos días se informó que la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, abrió una causa penal «en estricta reserva» para investigar a la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien aparecería mencionada «en forma reiterada» en algunas interceptaciones telefónicas realizadas por el OS-7 de Carabineros, en el marco del caso conocido como «trama bielorrusa».

Según consignaron medios como Canal 13 y Radio U. de Chile, la indagatoria partió a fines de 2025, después de que el OS-7 remitiera escuchas entre los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), ambos imputados en la causa principal por sobornos.

En ese sentido, se señaló que Vodanovic fue calificada por el Ministerio Público como «sujeto de interés» dentro de esta arista.

«De acuerdo con los antecedentes del caso, una de las grabaciones clave registra una conversación entre un presunto ‘operador judicial’ y uno de los conservadores. En dicho diálogo, el nombre de la parlamentaria es mencionado de forma reiterada, aludiendo a un supuesto rol de la senadora en el nombramiento de uno de los involucrados», se lee en el reporte entregado por Radio U. de Chile.

En tanto, la nota de Canal 13 apunta que la justicia está buscando determinar la veracidad de estas menciones y si existió alguna clase de retribución económica o política hacia la senadora por parte de Yamil Najle.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

Mismo «modus operandi»: Abogados imputados en «trama bielorrusa» fueron querellantes contra Daniel Jadue en caso Achifarp

Exdiputado Silber, «cooperador eficaz» en la trama bielorrusa, revela plan de Vivanco para inhabilitar a otros ministros y tomar el control de su sala en la Suprema

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Desnudan operación para difamar a diputados Manouchehri y Cicardini con pago millonario a parlamentario republicano desde red de “Trama Bielorrusa”

Hace 2 meses
El Ciudadano

Hija de senador Gahona (UDI) trabajó para Yáber, hoy imputado por lavado, antes de ser nombrada notaria interina en San Miguel

Hace 2 meses
El Ciudadano

¿Otra arista de la trama Bielorrusa?: Revelan documento sobre pago de $1,6 millones de Sergio Yáber al senador Matías Walker

Hace 2 meses
El Ciudadano

Por "faltas a la probidad": Presentan Acusación Constitucional contra ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue

Hace 2 meses
El Ciudadano

Demócratas se alinea con Kast para la segunda vuelta en medio de su disolución

Hace 2 meses
El Ciudadano

Fiscal de Los Lagos Carmen Wittwer investigará pagos del conservador Yáber a senador Walker y a diputado Araya

Hace 2 meses
El Ciudadano

Trama "Bielorrusa": Revelan que diputado republicano Cristián Araya recibió $1,7 millones de parte de Sergio Yáber, investigado por lavado de dinero

Hace 2 meses
El Ciudadano

“No le tenemos miedo a esta mafia”: Manouchehri y Cicardini exigen a Fiscalía indagar pago de $1,7 millones a diputado republicano Cristián Araya

Hace 2 meses
El Ciudadano

Araya suspende participación en bancada del Partido Republicano por sus vínculos con la trama "Bielorrusa"

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano