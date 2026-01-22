Trama Bielorrusa: Senadora PS Paulina Vodanovic es investigada como «sujeto de interés» tras ser mencionada en forma reiterada en escuchas telefónicas del OS-7

En los últimos días se informó que la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, abrió una causa penal «en estricta reserva» para investigar a la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien aparecería mencionada «en forma reiterada» en algunas interceptaciones telefónicas realizadas por el OS-7 de Carabineros, en el marco del caso conocido como «trama bielorrusa».

Según consignaron medios como Canal 13 y Radio U. de Chile, la indagatoria partió a fines de 2025, después de que el OS-7 remitiera escuchas entre los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán), ambos imputados en la causa principal por sobornos.

En ese sentido, se señaló que Vodanovic fue calificada por el Ministerio Público como «sujeto de interés» dentro de esta arista.

«De acuerdo con los antecedentes del caso, una de las grabaciones clave registra una conversación entre un presunto ‘operador judicial’ y uno de los conservadores. En dicho diálogo, el nombre de la parlamentaria es mencionado de forma reiterada, aludiendo a un supuesto rol de la senadora en el nombramiento de uno de los involucrados», se lee en el reporte entregado por Radio U. de Chile.

En tanto, la nota de Canal 13 apunta que la justicia está buscando determinar la veracidad de estas menciones y si existió alguna clase de retribución económica o política hacia la senadora por parte de Yamil Najle.

🔴 Exclusivo T13: Fiscalía inicia investigación por mención de Paulina Vodanovic en escucha de “Muñeca bielorrusa” https://t.co/QrJQViIhY4 — T13 (@T13) January 17, 2026

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

El Ciudadano