¿Por qué están «retenidos» y no «detenidos» los involucrados en el asesinato del teniente Sánchez en Quinta Normal?

La noche del miércoles murió baleado el teniente de Carabineros Emanuel Sánchez, mientras, que estando de civil y en compañía de su esposa y su hijo de 3 años y 7 meses, quiso evitar una encerrona en las calles San Pablo con Radal, en Quinta Normal, Región Metropolitana.

A través de redes sociales, Carabineros lamentó el deceso del funcionario de 27 años.

«Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Teniente Emmanuel Sánchez Soto (Q.E.P.D.), quien fue asesinado protegiendo a su familia de un asalto en la comuna de Quinta Normal. A sus padres, esposa e hijo, a sus amigos y compañeros, con dolor expresamos nuestras más sentidas condolencias», sostuvieron.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Teniente Emmanuel Sánchez Soto (Q.E.P.D.), quien fue asesinado protegiendo a su familia de un asalto en la comuna de #QuintaNormal. A su familia, esposa e hijo, a sus amigos y compañeros, con dolor expresamos nuestras más sentidas… pic.twitter.com/RSR3ehCYZ6 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) April 11, 2024

Por su parte, el General de Carabineros, Ricardo Yáñez, destacó que el teniente Emanuel Sánchez contaba con 14 felicitaciones en su hoja de vida.

«Emmanuel registraba 14 felicitaciones en su hoja de vida, destacándose como un carabinero que permanentemente se comprometía con este tipo de procedimientos para actuar con valentía, con arrojo. Acompañamos a su familia en el dolor, a su esposa y a su hijo», expresó.

Desde el Gobierno también condenaron el asesinato del uniformado. Al respecto, el presidente Gabriel Boric expresó leste jueves: “Mis más sentidas condolencias por el vil asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez, quien en medio de una balacera producto de su valentía para defender a ciudadanos que estaban siendo víctimas de delitos, fue víctima de delincuentes en Quinta Normal”.

“Emanuel fue un hombre valiente que no dudó en actuar para proteger a quienes más lo necesitaban”, añadió.

Junto con lamentar el hecho, el jefe de Estado señaló que habían cuatro personas detenidas por el hecho.

“Tengan claro que tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen, lo que ya tiene consecuencias: hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio ayer”, afirmó.

“En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar. Deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo y que son más las fuerzas que nos dan, como Estado, a nuestras policías, al Gobierno, pero a toda la sociedad, para seguir persiguiendo con fuerza la delincuencia que no nos va a ganar esta batalla”, expresó el mandatario.

¿Detenidos o retenidos?

Sin embargo, posteriormente la ministra del Interior, Carolina Tohá, aclaró que los involucrados en el asesinato del carabinero se encontraban ‘retenidos’.



«Hay personas que son objeto de la investigación que están retenidas para chequear sus antecedentes, hay vehículos identificados», explicó la ministra.



Por su parte, el subsecretario Manuel Monsalve, especificó que se trata de tres varones de nacionalidad venezolana y una mujer colombiana.

Coincidiendo con Tohá, señaló que “aún no se puede hablar como tal de detenidos”, sino que están en calidad de retenidos.

“Quiero ser bien preciso, porque estamos todavía en el marco de procedimientos policiales. No se puede hablar como tal de detenidos”, afirmó.

“Las personas que fueron controladas están en investigación y, por tanto, hay que recabar la evidencia que permita situarlos en el sitio del suceso”, detalló.

La autoridad de Gobierno explicó que estas cuatro personas “fueron controladas en la Ruta 5 Sur. Hay una serie de elementos que hacen sospechar con su vinculación al asesinato del teniente, pero eso hay que corroborarlo. En eso está la policía, para poder hablar definitivamente de una detención”.

