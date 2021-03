Postergación de elecciones: Candidata constituyente Francisca Cabrera pide compensación para independientes

La candidata a la Convención Constitucional por la Lista del Apruebo, Francisca Cabrera, solicitó al Servicio Electoral un mecanismo de compensación para las candidaturas independientes, tras el anuncio realizado este domingo por el gobierno de aplazar las elecciones para el próximo 15 y 16 de mayo.

La candidata por el distrito 13 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón, La Cisterna y San Miguel) reconoció las dificultades que significan llevar adelante un mes más de campaña: “Existen candidaturas, generalmente las provenientes de partidos, a la que les sobran los recursos. En cambio, la gran mayoría de las candidaturas independientes ajustaron sus gastos para un periodo que terminaba el 11 abril. Atendiendo que son circunstancias extraordinarias, el Servel también debiese buscar un mecanismo de compensación extraordinario para nivelar la cancha”, manifestó la licenciada en kinesiología.

La deportista y ex seleccionada nacional de Patinaje Artístico sobre ruedas, argumentó que “las únicas campañas perjudicadas con el cambio de fecha son las independientes y las con menores recursos. Si queremos que este este proceso se siga caracterizando por su apertura y diversidad, y que sea seguro para todas y todos, las instituciones deben hacer todo para que no de desequilibre la cancha en el último tramo”.

Asimismo, la campeona panamericana llamó al Congreso a tramitar con celeridad el proyecto ingresado por el Ejecutivo, y señaló que “mientras no se congele la campaña, mientras no se congelen los aportes, se tiene que incorporar un mecanismo que compense a las candidaturas independientes. El poder del dinero no puede seguir cambiando los destinos de la política, más si en el país hay hambre y cesantía”.

“El Congreso debe actuar con prontitud. La falta de certezas que ya trae la pandemia, no puede aumentarse con incertezas desde la política, que solo perjudican al proceso completo, un proceso inédito en sus características, en gran medida por la paridad y la incorporación de candidaturas independientes y de los pueblos originarios, que paradójicamente son las más perjudicadas con el cambio”, concluyó Francisca Cabrera.