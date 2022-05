Postulan a convencional Roberto Celedón al Premio Nacional de Derechos Humanos

Cada dos años, el Instituto Nacional de Derechos Humanos convoca a presentar candidaturas al Premio Nacional de Derechos Humanos. El próximo viernes 20 de mayo se cierra el plazo para recibir las presentaciones de quienes se postulan o son postulados a este reconocimiento, que llega su sexta versión.

La primera persona que obtuvo este galardón, en el año 2011, fue la dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz Caro, mientras que en la más reciente edición, correspondiente al año 2020 lo obtuvo el conocido abogado de derechos humanos y catedrático Roberto Garretón Merino.

El premio busca reconocer la trayectoria y consecuencia en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, y el jurado está integrado por los Consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Entre los postulados al galardón en esta sexta edición se encuentra el abogado y convencional constituyente por el Distrito 17, Roberto Celedón Fernández.

Reseña de Roberto Celedón Fernández



Roberto Celedón es abogado de la Universidad Católica y magíster en Planificación urbana y regional de la misma universidad. También tiene un magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca.

En 1971 junto a Rafael Agustín Gumucio y Bosco Parra, entre otros, fundó la Izquierda Cristiana de Chile. Partido del que fue Presidente entre 1989 y 1992 y en el que militó hasta 1996. Desde entonces ha trabajado y participado en política desde la independencia partidaria.

Inmediatamente después del Golpe de Estado, comenzó a ayudar a quienes estaban siendo perseguidos, sin embargo, al mes y medio, es detenido junto a su esposa, la también abogada Mercedes Bulnes, donde son víctimas de apremios ilegítimos. Luego de un año y medio preso, partió al exilio en Holanda. Desde allí siguió trabajando por la recuperación de la democracia a través del Instituto para el Nuevo Chile, Serpaj y otros movimientos ligados a la Iglesia Católica y a iglesias cristianas.

Desde su retorno, en agosto de 1983, Roberto ejerció como abogado en defensa de los derechos humanos de quienes estaban siendo perseguidos y oprimidos por la dictadura militar, en la Vicaría de la Solidaridad. Continuó su trabajo en el Instituto para el Nuevo Chile, con las iglesias y también trabajó en la Revista Análisis, siempre en la lucha por la recuperación de la democracia.

Con la llegada de la democracia en 1990, abrió su primera oficina jurídica, y se abocó a defender a los más vulnerables, a quienes no podían tener acceso a la justicia por no contar con los recursos económicos, a mapuches y pehuenches, y a los trabajadores de Chile. Es así como se hizo conocido como el abogado de pobres y trabajadores. Su trabajo comenzó a ser reconocido por distintas organizaciones y movimientos sociales.

Durante toda su trayectoria laboral ha tenido una especial atención a las causas ligadas a los derechos humanos, representando a la agrupaciones de Colonia Dignidad, Caravana de la Muerte, a la familia de Rodrigo Anfruns, causas personales de muchísimos otros y otras. También se ha conocido su trabajo como abogado del sindicato de Madeco, Canal 13, Embotelladora Andina, Sodimac, Banco Santander, entre otras organizaciones sindicales. También ha llevado causas como La Calchona, Marcia Campos, Antonia Barra, Caso Ralco, Consejo de Todas las Tierras, Cooperativa Eléctrica de Talca, víctimas de negligencia médica, como “las guaguas cambiadas” de Talca y Osorno, y tantas otras causas, en defensa de campesinos, trabajadores y trabajadoras, indígenas (mapuches, pehuenches y Rapa Nui) de la Región del Maule y de Chile.

La postulación de Celedón cuenta con el respaldo de: Benito Baranda, Aucan Huilcaman, del Consejo de todas las Tierras, el ex ministro Jorge Arrate Mac Niven; la convencional Malucha Pinto Solari; la diputada y abogada de derechos humano Carmen Hertz; el diputado Tomás Hirsh; la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecudos y actual diputada Lorena Pizarro Sierra; el ex ministro Sergio Bitar, el periodista Jorge Andrés Richards; Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, María Eugenia Camus, periodista entre otra/os.

La periodista María Eliana Soto y el exprisionero político Gabriel Reyes Arriagada emitieron una carta en apoyo a Roberto Celedón.

“Roberto representa, a nuestro juicio, primero como víctima de la represión del gobierno cívico-militar, como militante anti dictatorial en el exilio, como defensor de los derechos fundamentales tras su retorno a Chile y, recientemente como testigo y actor relevante en materias de derechos humanos en el histórico proceso constituyente que vive nuestro país, el prototipo de ciudadano comprometido con las sentidas aspiraciones de nuestro pueblo. En suma, estimamos que Roberto Celedón representa el pasado reciente, el presente de esperanza y el sueño de futuro de la gran mayoría de los chilenos”, indicaron en la misiva en la que hacen un llamado a sumar respaldos.

Gabriel Reyes Arriagada recordó que conoció a Roberto Celedón Fernández «en las tareas de la solidaridad y el compromiso del exilio en la lucha anti dictatorial y por el Derecho a Vivir en la Patria. Profundamente cristiano, de sólidos principios morales, se ha ganado el cariño y afecto de “moros y cristianos” que colocan en primer lugar de nuestro mundo al ser humano».

«Desde regiones, con las cuáles Roberto ha tenido una especial relación, no podemos permanecer callados y muchos de quienes nos identificamos con las esperanzas de un mundo mejor, hemos resuelto adherir a su postulación, confiados en que este joven de acumulados 75 años sintetiza con creces las aspiraciones de los soñadores de ayer, los libertarios de hoy y los que mañana harán realidad las propuestas de una nueva Constitución, de la que Roberto será, sin duda, parte relevante», agregó.

Por su parte, un comunicado emitido por un grupo de personalidades y representantes de organizaciones sociales que se adherido a su candidatura recuerda que “inmediatamente después del golpe de Estado, comenzó a ayudar a quienes estaban siendo perseguidos, sin embargo, al mes y medio, es detenido junto a su esposa, la también abogada Mercedes Bulnes, siendo víctimas de torturas. Luego de un año y medio preso, partió al exilio en Holanda. Desde allí siguió trabajando por la recuperación de la democracia a través del Instituto para el Nuevo Chile, Serpaj y otros movimientos ligados a la Iglesia Católica e iglesias cristianas”.

«Creemos que Roberto Celedón ha trabajado incansablemente por la búsqueda de la verdad y de la justicia de tantas víctimas de la dictadura, pero también sabemos y reconocemos su labor durante los últimos años en que ha estado en el lado de los más vulnerables y de quienes no tienen acceso a la justicia. En su trabajo como convencional ha apoyado los temas de reparación y no repetición como parte de los derechos fundamentales de la nueva constitución», indicaron.

«El recorrido de Roberto Celedón en la férrea lucha y compromiso con los derechos humanos, desde que estos fueran conculcados en 1973 con el golpe de Estado, ha traspasado su historia entera y ha hecho de aquello su forma de vivir. Quienes conocemos su trabajo, damos fe de su consecuencia y coherencia con la que sigue defendiendo los derechos humanos hasta el día de hoy, a través de su trabajo como miembro de la Convención Constitucional», destacaron.

