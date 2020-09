Presentan querella contra autoridades civiles y militares por no denunciar delitos flagrantes de camioneros en la Ruta 5 Sur

El abogado Fernando Leal presentó una querella «contra quienes resulten responsables», ante la evidencia del incumplimiento de deberes, por parte de las autoridades de gobierno y militares de la Región del Maule, frente al «paro de los camioneros».

«El gobierno, pese al bloqueo evidente en las carreteras, no ejerció sus facultades legales, no aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, y peor aún, fueron exhibidas en canales de televisión imágenes que daban cuenta que Carabineros apostados en diversos lugares en donde habían camiones en la carretera, no ejercían sus deberes y dejaban actuar sin ninguna limitación a los camioneros que se manifestaban alterando el orden público», afirma el escrito.

En ese sentido, se agrega que «en la Región del Maule, al igual que en el resto del país, nos encontramos con Estado Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, desde el 19 de marzo de 2020, a raíz de la pandemia del Covid-19, siendo el Jefe de Defensa Nacional en el Maule el General de Ejército, don Hugo Lopresti. Cabe señalar asimismo, que el intendente de la Región del Maule, máxima autoridad del poder civil en la Región, es don Juan Eduardo Prieto. Ninguna de las autoridades señaladas cumplieron con su deber denuncia ante los delitos flagrantes cometidos en la Ruta 5 Sur por los camioneros».

En específico, Leal indica en su escrito que existe «una responsabilidad criminal enmarcada en el tipo de la omisión de denuncia, contemplada en el artículo 177 del Código Procesal Penal».

¿Por qué correspondía hacer denuncia? De acuerdo a la querella, «ello es así, por cuanto los camioneros apostados en la Ruta 5 Sur, en las cercanías del puente del Río Maule, primero estaban violando el toque de queda la noche del 27 de agosto de 2020; enseguida, no respetaban las normas sanitarias en plena pandemia, al encontrarse sin mascarillas, sin la distancia social exigida y en masa, por lo que habrían incurrido en el tipo penal del artículo 318 del Código Penal, y finalmente; también habrían cometido actos del tipo penal nuevo establecido en la Ley N° 21.208 (Antibarricadas), que tipifica como delito en el artículo 268 septies, a quien tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público durante una manifestación o reunión pública».

«De acuerdo a los hechos antes relatados, nos encontraríamos en presencia de un ilícito especificado, existiendo funcionarios públicos responsables de los mismos», indica el abogado Leal.

Por ello, la acción judicial pide que se cite a declarar ante la justicia al Intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto; al Jefe de Defensa Nacional del Maule, General Hugo Lopresti; al Jefe de la VII Zona de Carabineros del Maule, General Héctor Salazar; y a los periodistas de Radio Cooperativa, Jaime Morales, y del Diario Maule, Rudy Hovelmeyer, quienes cubrieron la movilización de los camioneros, y por lo tanto, cuentan con fotografías y videos de los hechos que motivan la querella.

LEE LA QUERELLA COMPLETA AQUÍ

