Presidente Boric: «A los delincuentes los vamos a perseguir, no me importa de dónde vengan»

Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, defendió la gestión de su Gobierno en materia de seguridad y ratificó que «estamos firmes contra la delincuencia en todas sus versiones».

Durante un acto realizado en la comuna de Renca, donde inauguró de manera oficial la Plaza Los Juncos de la población Huamachuco III-donde hasta hace unos meses había un “narcomausoleo”-, el Mandatario criticó a los medios de comunicación por poner poca atención a las acciones que desarrolla el Ejecutivo para enfrentar a la delincuencia.

“Me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales y adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia (…) parece que las buenas noticias no tiene rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza Los Cuncos a la Huamachuco III, vengan acá y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es ahora”, afirmó.

El jefe de Estado planteó que en materia de delincuencia «no hay atajo, no hay caminos fáciles, por mucho que se haga un video, subirlo a redes sociales, lo que mejora la seguridad es el trabajo conjunto de la sociedad articulada, de los vecinos y vecinas, las dirigentas sociales, del Gobierno con los pies en la calle, en trabajo conjunto con los alcaldes».

«Tengan esa certeza, porque acá yo como Presidente, todo nuestro Gobierno y los organismos autónomos del Estado, estamos firmes contra la delincuencia en todas sus versiones. La delincuencia que anda con pistolas atemorizando a la gente, cobrando cuentas, la delincuencia de cuello y corbata que se colude y le sube los precios a la gente que lo necesita y también a la delincuencia que se aprovecha de los recursos del Estado para beneficio propio. Todos esos son nuestros adversarios y no me importa de dónde vengan», aseveró Boric.

El Mandatario indicó que en Chile las instituciones están funcionando y aseguró que «a todo ese tipo de delincuencia los vamos a perseguir y cuando corresponda se les va a meter preso, y van a tener que pagar y enfrentarse a la ley y al derecho, además del juicio de la ciudadanía».

