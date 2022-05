Presidente Boric: «Sigo creyendo que Chile necesita una nueva Constitución»

El presidente Gabriel Boric fue consultado este domingo por el proceso constituyente y recalcó que desde el Gobierno entregarán todas las garantías para que la Convención Constitucional pueda realizar su trabajo y apoyará ambas opciones del rechazo y del apruebo.

«El gobierno no puede utilizar recursos públicos para promover una u otra opción y las autoridades de gobierno no pueden hacer campaña por ninguna opción», expresó Boric en entrevista a 24Horas.

Indicó que el Gobierno asegurará «la legitimidad de ambas opciones y no puede destinar ni un peso de recursos públicos por una u otra alterativa» y que «lo que tiene que hacer es una campaña informativa que tiene que estar sujeta al escrutinio, por cierto, de los medios y ojalá de toda la sociedad; y además, de promoción del voto», añadió.

No obstante, señaló que, como persona, tiene derecho a emitir una opinión sobre el proceso constituyente y el plebiscito de salida, que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

«Yo me la jugué por el proceso constituyente, sigo creyendo que Chile necesita una nueva Constitución», puntualizó el mandatario.

«Yo soy partidario de que tengamos una nueva Constitución, por supuesto», agregó Boric al tiempo que enfatizó que votaría por la opción de Apruebo.

Durante la entrevista, el presidente Boric fue consultado también con respecto al posible escenario que gane la opción de rechazar la propuesta de nueva Carta Fundamental.

«Hay que anticipar todos los escenarios posibles, aunque sean los más improbables (…) Nos estamos poniendo en todas las alternativas. Al Gobierno le corresponde hacerse cargo de todas las alternativas que son legítimas y posibles», dijo el mandatario.

Recalcó que, la Constitución actual – aprobada durante la dictadura militar – no representa a la sociedad chilena, por lo que «tiene que ser cambiada estructuralmente».

«Si es que gana la opción que no sea la mía, nosotros tenemos el deber de seguir gobernando el 5 de septiembre. Yo he escuchado un consenso bastante transversal entre los diferentes actores políticos de que la Constitución actual, más allá del año que le pongamos, o la firma que tenga, hoy no es representativa de la sociedad chilena y que, por lo tanto, tiene que ser cambiada estructuralmente», enfatizó.

En la entrevista, salió a relucir el proyecto de nueva Constitución presentado por la expresidenta Michelle Bachelet, antes de finalizar su segundo Gobierno.

Al respecto, advirtió que – a pesar de que se conversó con Bachelet -, hoy día «eso sería insuficiente».

«Hoy día no me cabe la menor duda de que hay muchos que les gustaría a ese proyecto (…) yo lo he conversado con la ex Presidenta (…) eso no alcanza, eso sería insuficiente», sentenció.