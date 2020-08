Presos mapuche de Lebu mantendrán su huelga de hambre: Exigen «real aplicación» del Convenio 169 en términos judiciales

Los 11 comuneros mapuche que se encuentran en huelga de hambre desde el pasado 6 de julio, en la cárcel de Lebu, anunciaron que continuarán con su movilización, pues no validan como extensivo a ellos el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el machi Celestino Córdova.

Auka Castro, werkén de los huelguistas de Lebu, declaró a Radio Cooperativa que «hay un acuerdo que fue resuelto con el machi, pero el Gobierno no resuelve la demanda que desde acá se ha emanado, no es vinculante tampoco y no garantiza lo que se está exigiendo. Acá lo que se está exigiendo principalmente, es que se garantice la real aplicación del convenio 169 en términos judiciales, respecto de los presos políticos mapuche, que se pueda normar y garantizar mediante una mesa política que tenga el poder de hacerlo, la aplicación de este convenio, en especial el 10.2 que hace mención a que los miembros de pueblos originarios se les deberá preferir sanciones distintas al encarcelamiento», indicó Castro.

En la misma línea, Pedro Marileo, vocero de la comunidad Antono Paillao de Tirúa, que apoya a los presos mapuche en huelga, dijo a la emisora que «todos los Gobiernos han firmado protocolos de acuerdo cuando han habido demandas emergentes en situaciones complejas, sin embargo, hoy en día es necesario que ya definitivamente como Estado se tengan protocolos claros, y en eso también hay que trabajar en lo que respecta a lo legal del Código Procesal Penal».