Prisión preventiva para sacerdote formalizado por abuso sexual de mujer en La Tirana

Los hechos ocurrieron en el marco del traslado de grupos pastorales que participan en la festividad religiosa que cada año se realiza en ese lugar del norte de Chile.

Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Fiscalía del Tamarugal formalizó a un sacerdote de 44 años por el abuso sexual de una mujer, delito que cometió el pasado 16 de julio de 2025 en la localidad de La Tirana, siendo asesor pastoral juvenil.

Durante la audiencia, el fiscal a cargo de la investigación, Milton Torres, expuso que los hechos ocurrieron en el marco del traslado de grupos pastorales que participan en la festividad religiosa que cada año se realiza en ese lugar.

Según detalló el persecutor, en una reunión social en un inmueble de la localidad -y luego de la ingesta de alcohol por parte de la víctima, quien llegó a un estado de ebriedad- el imputado identificado con las iniciales G.A.M. «advirtió la condición de vulnerabilidad de la mujer y, aprovechando la relación de confianza existente, entre las 05:30 y las 06:00 de la madrugada la condujo a su dormitorio, donde la acostó en una cama y se recostó junto a ella, mientras la víctima permanecía sin capacidad de reacción».

«En ese contexto, y aprovechándose del estado de inconsciencia o incapacidad de la víctima para oponerse, el imputado introdujo su mano bajo la ropa de la mujer y le realizó tocaciones, ejecutando un acto de significación sexual sin su consentimiento, del cual ella no pudo oponer resistencia debido a su estado etílico y la afectación de sus facultades volitivas y cognitivas», agregó el fiscal.

En la audiencia, fue presentada la declaración de la víctima y todas las diligencias efectuadas por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, solicitando la prisión preventiva del imputado, petición que fue acogida por el Tribunal de Pozo Almonte, que además fijó un plazo de investigación de 100 días.

«Actualmente están pendientes diligencias que buscan clarificar aún más los hechos, determinar particularmente el daño sufrido por la víctima. En eso estamos enfocados, en avanzar en esa investigación y en brindar apoyo y reparación a la afectada», declaró el fiscal.

