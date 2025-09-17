Profesores denuncian persecución en el Instituto Nacional y acusan que la «ley Karin» se está usando para «despedir dirigentes»

Docentes que integran la mesa directiva del Consejo Gremial del Instituto Nacional, órgano sindical de base del Colegio de Profesores, fueron suspendidos de su cargo por parte del actual alcalde Mario Desbordes, en el marco de un sumario. Desde el Movimiento por la Unidad Docente acusaron una "práctica anti-sindical, que atenta contra el derecho de toda/o dirigenta/e de expresar libremente su opinión crítica".

El Movimiento por la Unidad Docente (MUD) expresó su total respaldo a las y los profesores integrantes de la mesa directiva del Consejo Gremial del Instituto Nacional, que fueron suspendidos de su cargo por parte del actual alcalde Mario Desbordes, en el marco de un sumario.

Se trata de un órgano sindical de base del Colegio de Profesores, recordaron desde el MUD, señalando que «si bien la acción de suspensión de la función docente es tomada por la actual alcaldía, no debemos olvidar que este sumario fue interpuesto por la administración municipal anterior encabezada por Irací Hassler y su director DEM, Rodrigo Roco».

Para la organización, aquí recae «el origen de esta práctica anti-sindical, la cual en su momento se fundamentó distorsionando la aplicación de la ley Karin. Hoy esta ley se está usando para perseguir y despedir dirigentes», enfatizaron.

Por lo anterior, plantearon que «tal como lo expresamos en noviembre del año 2024, rechazamos categóricamente la acción sumarial y la actual suspensión de las y los profesores. Esta acción constituye una práctica anti-sindical, que atenta contra el derecho de toda/o dirigenta/e de expresar libremente su opinión crítica ante el devenir de las acciones que los equipos directivos toman en las escuelas».

