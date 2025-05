Protesta exige condena real a Claudio Crespo: “Apoyamos a Gustavo Gatica y decimos basta a la impunidad y al negacionismo”

Luego que la semana pasada salieran a la luz los registros en video de las amenazas, ataques y agresiones por parte del excarabinero Claudio Crespo —imputado por haber disparado perdigones y cegar a Gustavo Gatica—, las organizaciones agrupadas en la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, realizaron una protesta en contra de la impunidad y el negacionismo.

Ciper Chile reveló siete videos que documentan el actuar del exteniente coronel de Carabineros y su equipo de Fuerzas Especiales durante las manifestaciones del estallido social en 2019.

En las imágenes que forman parte del juicio en su contra, se evidencian abusos verbales y conductas agresivas por parte de Crespo hacia personas detenidas.

En uno de los fragmentos, el entonces uniformado, amenaza a un manifestante con “sacarle los ojos”, mientras que en otro desestima la preocupación de un compañero por una persona en llamas, respondiendo: “Que se queme, el culiao. Qué te preocupai de hueás”.

En relación con su comportamiento durante las detenciones, Crespo afirmó no sentirse culpable: “No me arrepiento de nada. Camino con la frente en alto. No he matado a nadie, jamás disparé munición letal. Estoy tranquilo y quienes deben juzgarme son los jueces, no la prensa”.

«Decimos basta a la impunidad y al negacionismo»

Ante estas revelaciones, las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, creada por la senadora Fabiola Campillai, realizaron ayer lunes una nutrida manifestación a las afueras del Centro de Justicia en Santiago.

La actividad tuvo como objetivo ratificar el apoyo a Gustavo Gatica y a las víctimas de las agresiones perpetradas por parte de agentes del Estado durante el estallido social y protestar contra la impunidad y el negacionismo.

En la instancia, los integrantes de las organizaciones levantaron lienzos con consignas contra el excarabinero e imágenes de los fallecidos durante la revuelta social.

«Esta manifestación surgió a raíz de los videos que publicó Ciper en los que Claudio Crespo amenaza a los manifestantes con tortura, que les van a sacar los ojos y también en el contexto negacionista. Fue una manifestación en apoyo a Gustavo Gatica y a las demás víctimas», relató Carlos Astudillo, integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes.

En diálogo con El Ciudadano, el administrador público y cientista político, señaló que durante la protesta también extendieron un llamado al sistema judicial y dejaron en claro que «no vamos a tolerar más impunidad y también que no vamos a tolerar más expresiones negacionistas por parte de la clase política».

El sobreviviente de violencia militar durante el estallido social en Chile del 2019, destacó que «los movimientos de derechos humanos y las víctimas estamos organizados».

Astudillo reaccionó a los dichos de Claudio Crespo en los que responsabilizó a la Fiscalía por la difusión de registros donde se evidencian abusos a detenidos, y defendió su conducta durante las manifestaciones de estallido.

Al respecto, acusó al exteniente de Carabineros de desacreditar las condenas judiciales dictadas por violaciones a los derechos humanos.

«Lamentablemente hoy día hay sujetos como Claudio Crespo que está formalizado por cegar a Gustavo Gatica y otros casos, que están cuestionando estas sentencias y personajes como este, que están formalizados, están siendo apoyados por candidatos presidenciales de ultraderecha como Johannes Kaiser, como José Antonio Kast. que al final avalan este tipo de dicho negacionistas», afirmó a El Ciudadano.

«Por eso también existe la gran tarea por parte de las organizaciones y también de la clase política en pronunciarse y defender las sentencias condenatorias de los tribunales de justicia para hacer frente a estado negacionista que hoy día estamos enfrentando en Chile», enfatizó.

El integrante de la Red Nacional de Sobrevivientes expresó que las organizaciones sociales esperan que se haga justicia y los responsables de haber violado los derechos humanos durante el estallido social, como Claudio Crespo, sean condenados por la justicia.

«Nosotros apoyamos a Gustavo Gatica y confiamos en la justicia, nosotros confiamos en que tarde o temprano la justicia va a determinar los hechos que a él lo acusan y se va a hacer justicia», indic

«El Gobierno no nos ha dado respuesta a nuestra principal demanda que es la Ley de Reparación Integral». señaló Carlos Astudillo.

Carlos Astudillo destacó que desde la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna darán inicio a un ciclo de movilizaciones en contra de la impunidad por parte del Estado,

«El Gobierno no nos ha dado respuesta a nuestra principal demanda que es la Ley de Reparación Integral. Vamos a iniciar un ciclo de movilizaciones para demandarle al Gobierno que impulse, que envíe al Congreso una Ley de Reparación y también las demás demandas del movimiento de derechos humano como una ley que consagre institucionalmente al Plan Nacional de Búsqueda, una ley integral de Sitios de Memoria, la ley que ponga fin al secreto del Informe Valech y también la derogación de la ley Naín-Retamal y la reforma Carabineros que nosotros no nos olvidamos que es una institución que necesita ser reformada para que se respeten los derechos humanos y para que Carabineros cumpla fehacientemente su rol de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos», planteó.