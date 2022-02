¿Provocador o fanático de ultraderecha que difunde noticias falsas?: Reportaje de Revista Sábado sobre Gonzalo de la Carrera genera indignación en redes sociales

Polémica, indignación y una ola de críticas en redes sociales generó un reportaje realizado por la Revista Sábado, de El Mercurio, en el que tildan al diputado electo Gonzalo de la Carrera de “provocador”.

“Gonzalo de la Carrera, en la mente de un provocador“, se titula el artículo en el que además se dice que es “resistido, incorrecto, Gonzalo de la Carrera asumirá su rol como diputado en marzo de este año, bajo la lupa de su sector y de quienes rechazan su manera de hacer política“.

“¿Quién es realmente este hombre que fuera un empresario exitoso, criticado por retuitear información falsa, primera mayoría en el distrito 11, y capaz de adelantarse a su candidato para reconocer una derrota presidencial?”, pregunta la publicación.

Resistido, incorrecto, Gonzalo de la Carrera asumirá su rol como diputado en marzo bajo la lupa de su sector y de quienes rechazan su manera de hacer política. Pero, ¿quién es realmente este hombre? Esta es su historia. pic.twitter.com/tmbhTeDPgQ — Revista Sábado (@Revista_Sabado) February 5, 2022

Difusor de fake news

Cabe recordar que el diputado electo reveló que se vio forzado a renunciar al Partido Republicano por el ex candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast.

“Yo no renuncié a Republicanos, José Antonio Kast me pidió la renuncia. Estoy muy triste, no soy un traidor”, dijo.

Asimismo, confirmó que desde comando de Kast le pidieron difundir fake news sobre el entonces candidato presidencial, Gabriel Boric.

En una entrevista en el programa matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el pasado 20 de diciembre aseguró que la imagen trucada donde aparecía el presidente electo en medio de incidentes en Plaza Dignidad, fue enviada por un miembro del equipo de Kast.

“La foto que me mandaron para acompañar el tuit, era trucada y no tenía como saberlo. Nadie me dijo eso (…) Yo no tenía cómo saberlo y yo esperaba que me apoyaran y que en el fondo se refirieran al fondo del tuit”, explicó.

«Me llegó de la gente que me pedía retuitear esto o hacer contenido, porque en el fondo querían que la caja amplificadora aumentara”, añadió al tiempo que hizo referencia al test de drogas que Boric presentó en el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

“Termina el debate y me piden que tuitee el tema del examen de orina y yo les dije ‘oye, pero han pasado 20 minutos del debate, nadie sabe si esto es fake o es real. Yo no me voy a comer otro fake’. Eso fue lo que dije, no me voy a comer otro fake, y de hecho no tuitee nada respecto al examen de orina”, aclaró De la Carrera.

Asimismo, precisó que aunque desde el comando no le iban digitando para que lanzara cosas en redes sociales, reconoció que sí le pedían hacer revuelo de una información que no había sido debidamente verificada.

“A todos mis electores, les quiero decir que quiero seguir representando las ideas republicanas en el Congreso. Ahora con más libertad, para no molestar a nadie”, dijo al momento de formalizar su renuncia al Partdo Republicano.

En esa línea, sostuvo que tiene “un estilo particular, que va directo al grano. Ese estilo incomoda al partido, lo entiendo”.

Cabe recordar que Gonzalo de la Carrera ya estuvo en primera línea mediática en medio de la crisis ambiental en Quintero y Puchunví que provocó la intoxicación de decenas de personas producto de la contaminación en la zona, así como por difundir información falsa sobre la parlamentaria Camila Vallejo (PC).

«Provocador» o «fanático de ultraderecha»

Por tal motivo, el reportaje que tilda al electo parlamentario como un “provocador“, despertó indignación en la ciudadanía.

Un provocador, es una persona que a través de la inteligencia y su excepcional capacidad de lanzar frases o sentencias, "provoca", Gonzalo de la Carrera, es un imbécil, irresponsable, ignorante y solo "provoca" decirle, ESTÚPIDO. pic.twitter.com/nMVFBISWbt — Jotape (@Icarus3012) February 5, 2022

Varios usuarios y usuarias de Twitter indicaron que un provocador, es una persona que a través de la inteligencia y su excepcional capacidad de lanzar frases o sentencias, «provoca», mientras que el político de extrema derecha es un «imbécil, irresponsable e ignorante».

Vergonzoso el publirreportaje de Revista El Sábado sobre Gonzalo de la Carrera. El tipo no es un "provocador" que deba ser comprendido o suavizado mediáticamente. Todo lo contrario: es un fanático de ultraderecha y difusor de noticias falsas que debe ser confrontado. — Álvaro Muñoz (@_alvaromunoz) February 5, 2022

Otros plantearon que en vez de un «provocador», es un fanático de ultraderecha y difusor de noticias falsas que debe ser confrontado.

Gonzalo de la Carrera no es ningún provocador. Es un fanático de ultraderecha, que usó los medios de comunicación en total impunidad y libertad para difundir noticias falsas. Se trata de un lunático con desmedidas ambiciones de poder, peligroso para la Democracia. Mal El Sábado. https://t.co/fzB1uqIyQR February 5, 2022

En esa línea, señalaron que Gonzalo de la Carrera usó a los medios de comunicación con total impunidad y libertad para difundir noticias falsas, por lo que es peligroso para la democracia.

Gonzalo de la Carrera no es un "provocador", es un violento denunciado por VIF y pedofilo asqueroso. También papito corazón.

Dejen de romántizar el fascismo. — HonorYGloria♥️⚘ (@JoviNomas) February 5, 2022

Asimismo, le recordaron sus declaraciones misóginas y sexistas.