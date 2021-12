Gonzalo de la Carrera culpa al comando de Kast por imagen trucada y fake news que publicó sobre Gabriel Boric

Una de las fake news lanzadas contra Gabriel Boric durante la campaña presidencial, estuvo a cargo del diputado electo del Partido Republicano (PLR) Gonzalo de la Carrera, quien responsabilizó al comando del excandidato José Antonio Kast por su divulgación.

En una entrevista en el programa matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el parlamentario aseguró que la imagen trucada donde aparece el recién electo Presidente de la República en medio de incidentes en Plaza Dignidad, fue enviada por un miembro del equipo de Kast.

“La foto que me mandaron para acompañar el tuit, era trucada y no tenía como saberlo. Nadie me dijo eso (…) Yo no tenía cómo saberlo y yo esperaba que me apoyaran y que en el fondo se refirieran al fondo del tuit”, explicó.

En este sentido, justificó que ante la alta cantidad de visualizaciones que tenían sus publicaciones en la red social Twitter, “a mí el comando me pedía difundir ciertos contenidos y ese día yo difundí un contenido”.

«No me voy a comer otro fake»

“Me llegó de la gente que me pedía retuitear esto o hacer contenido, porque en el fondo querían que la caja amplificadora aumentara”, añadió al tiempo que hizo referencia al test de drogas que Boric presentó en el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

“Termina el debate y me piden que tuitee el tema del examen de orina y yo les dije ‘oye, pero han pasado 20 minutos del debate, nadie sabe si esto es fake o es real. Yo no me voy a comer otro fake’. Eso fue lo que dije, no me voy a comer otro fake, y de hecho no tuitee nada respecto al examen de orina”, aclaró De la Carrera.

Asimismo, precisó que aunque desde el comando no le iban digitando para que lanzara cosas en redes sociales, reconoció que sí le pedían hacer revuelo de una información que no había sido debidamente verificada.

Pese a la campaña de desprestigio e incitación al miedo, por medio de noticias falsas (fake news), emprendida por los laboratorios de la extrema derecha, Gabriel Boric obtuvo una contundente victoria en la segunda vuelta del domingo y se convirtió en el presidente más votado en la historia de Chile, superando el histórico número obtenido en 1993 por Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

De acuerdo al conteo del Servicio Electoral, con el 99,99% de las mesas escrutadas en Chile y la totalidad de las mesas del extranjero, Gabriel Boric obtuvo el 55,87% de las preferencias con un total de 4.620.671 votos, mientras que José Antonio Kast logró el 44,13%, equivalente a 3.649.647 sufragios.