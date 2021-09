Provoste ante negativa de Sichel de revelar si retiró o no el 10% : «El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia»

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social (NPS), Yasna Provoste, emplazó este lunes a su contendor de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a que revele si realizó o no el retiró del 10% de los fondos previsionales.

La senadora (DC) cuestionó al ex presidente de BancoEstado luego que este se negó a responder esta mañana si ha hecho o no de la posibilidad, luego de que se conociera que su actual vocera de campaña, Katherine Martorell, así como el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la constituyente de la UDI, Teresa Marinovic sí realizaron el trámite.

Aunque el abanderado oficialista fue abordado sobre este tema, se negó no una, sino tres veces a responder las interrogantes de la prensa.

“No voy a caer en ese debate moral, porque esa es incoherencia del sistema. Creo que las explicaciones las deben dar quienes están aprobando el cuarto retiro”, dijo Siche con evidente molestia, en un punto de prensa.

Cabe recordar que el exministro ha sido crítico sobre el cuarto retiro de las AFP que está siendo discutido en el Congreso Nacional, siguiendo la misma línea discursiva del presidente Sebastián Piñera y su gabinete.

Esto se suma al disgusto que mostró la jefa programática de la campaña de Sebastián Sichel, Victoria Paz, quien tampoco quiso responder en TV si ella o Sichel sacaron dinero de sus AFP.



“No te voy a contestar porque creo que esta es una caza de brujas ridícula. Encuentro que es una perturbación de la privacidad ¿Por qué le están preguntando a todas las personas si sacaron o no sacaron el 10 por ciento? En estas brujas de Salem que se está convirtiendo este país”, expresó en conversación con Estado Nacional de TVN.

Tras la negativa de Sichel, Provoste lo emplazó diciendo que “Chile tiene derecho a saber si el candidato Sebastián Sichel sacó o no sacó su 10%”. “Esto no es una trampa como él quiere decir, es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia con el país”, agregó.

Sí o no. No es una trampa de la izquierda, es transparencia ante la ciudadanía y su derecho a saber si el candidato Sichel es consistente entre lo que dice y lo que hace. Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado. https://t.co/xuhb12rXpr September 27, 2021

“Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado (….) Cuando un candidato se desespera se le nota. Se enoja, reacciona iracundo, oculta su pasado, no entrega la información transparente. Estos no son ataques personales, esto tiene que ver con la transparencia de cómo respondemos frente a las urgencias que hoy día tiene nuestro país”, indicó, citada por CNN Chile.

«En esto quiero ser súper clara: sí o no. Porque uno se pregunta cómo puede presionar a los parlamentarios para que voten en contra del cuarto retiro si ni siquiera puede dar cuenta de sus acciones. Si sus más cercanos en los hechos han validado los retiros”, planteó Provoste.

“Aquí no tiene autoridad para que aquellos que fueron lobistas de las AFP y del Dicom, y que hoy día ni siquiera pueden dar una respuesta clara: sí o no. Sacó o no sacó el 10% de fondos de las AFP que hoy día le niega a la gran mayoría de los chilenos”, subrayó la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social.



