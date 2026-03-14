Por Cristián Brito Villalobos

Multifacético y observador agudo. Así podríamos resumir la intensa vida de Ignacio Aliaga Straube (1924-2002).

Abogado, actor, atleta, dibujante, escritor, columnista, guionista, Aliaga Straube realizó un sinfín de labores en su peculiar e intensa vida, que se refleja en Proyecto de ley sobre días nublados (De la Lumbre, 2025); el libro lo compone una serie de artículos en medios como El Mercurio junto a fragmentos de sus libros, en donde el autor, con un tono siempre humorístico, aborda el día día a través de breves textos llenos de ironía y sarcasmo.

Sabido es que el humor es considerado un género menor, pero al leer este volumen Aliaga nos demuestra lo contrario y nos invita a mirar lo que no se ve, aquello que es tan trivial y común, pero que a través de una aguda mirada adquiere un significado nuevo.

Por ejemplo, el título de la obra se refiere a algo común y corriente, como lo es cuando el cielo se cubre de nubes, es entonces cuando este tema tan irrelevante se transforma en una manera de ver y sentir las cosas de una manera diferente, de estudiar el entorno, la naturaleza y, sobre todo, a nuestra sociedad.

Las temáticas que se abordan son variadas, por ejemplo, el clima, deportes, películas y libros, la aviación y cuentos tradicionales.

Las temáticas que se abordan son variadas, por ejemplo, el clima, deportes, películas y libros, la aviación y cuentos tradicionales.

Es necesario advertir el trabajo con que se reunieron estos escritos, en donde Alejandro Aliaga Rovira, hijo del escritor, recopila recortes antiguos, los junta y da vida a un libro muy entretenido e interesante, siempre bajo esa óptica tan particular de Aliaga Straube.

Una de las cualidades que más llaman la atención es que, a pesar de que estos textos fueron escritos y publicados, en su mayoría, en los años 60, por lo que se podría suponer que ha pasado mucho tiempo y que las cosas cambian, el desarrollo avanza, al leer atentamente se advierte que en realidad no hemos cambiado mucho y que las particularidades de la trivialidad son inherentes a las personas.

Entonces el lector se siente en tierra conocida; se percibe que muchas cosas han mutado, pero esto no desorienta en absoluto, al contrario, nos resultan aún más divertidas e inteligentes; es una manera de narrar cada temática tratada.

Nombre: Proyecto de Ley sobre días nublados

Autor: Ignacio Aliaga Straube

Ediciones De la Lumbre

Por Cristián Brito Villalobos

Fuente fotografía

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