Que gane el Apruebo el 4 de septiembre para NO gastar plata otra vez en elección de convencionales

La ciudadanía que quiere cuidar el bolsillo del todos los chilenos, el bolsillo del Estado, apuesta porque gane el Apruebo de una vez el 4 de septiembre y así no se tengan que gastar nuevos recursos públicos en una una nueva elección.

Ello pues todo indica que si el rechazo llegara a ganar, lo que vendrá será una nueva elección de convencionales constituyentes para redactar una Nueva Constitución.

Y es que no se puede tirar al tacho de la basura el trabajo de redacción de una Constitución, más democrático que ha tenido el país. Será que no es perfecta, pero es mucho mejor que la vieja.

La vocera de gobierno, Camila Vallejo en el programa Tolerancia Cero ha señalado «“Queremos proponer un nuevo proceso constituyente para respaldar el mandato popular del 25 de octubre, que fueron dos cosas: tener una nueva Constitución y que esta se redacte por personas exclusivamente electas para ese fin”.

Lo anterior que tiene que ver con dar continuidad y respeto a la decisión soberana de los chilenos y chilenas que pedimos ampliamente una Nueva Constitución, al verse ésta eventualmente bloqueada por la gente del rechazo, no obstante alargaría el proceso de entrada en vigor de los cambios que reclaman los pueblos para el país como el derecho a una educación gratuita y de calidad.

Si no queremos que los tiempos se alarguen, la salida rápida es ganar el plebiscito el 4 de septiembre de manera amplia. Si no queremos se gaste plata de todos los chilenos por que los políticos no se ponen de acuerdo, nuestro deber ciudadano es Aprobar para conquistar los derechos que nunca nos quisieron dar.

EL Ciudadano