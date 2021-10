¿Qué pasó la 15ava semana de la Convención Constitucional?

Por Javier Pineda Olcay

Esta semana fue de intenso despliegue de las y los convencionales constituyentes en sus distritos, cumpliendo con el objetivo de la primera Semana Territorial. Asimismo, fue tiempo de anuncios sobre la composición de las siete comisiones temáticas; las próximas fechas de semanas territoriales y la programación de los discursos inaugurales del debate constitucional para el inicio de la discusión de fondo sobre la Nueva Constitución.

De Arica a Magallanes, gran parte de las y los convencionales visitaron a las distintas ciudades, pueblos y localidades realizando Cuentas Populares Constituyentes de su trabajo durante estos primeros meses. El gran desafío de esta semana era “dar vuelta” la desinformación y mal información sobre el proceso constituyente, generado por los oligopolios mediáticos televisivos y de prensa escrita, pero también por la incapacidad de la propia de Convención – producto de su fase de instalación – de comunicar directamente lo que está ocurriendo en su interior.

En las próximas semanas debiese verse el efecto de esta primera semana territorial de despliegue, lo cual debiese verse reforzado por las semanas territoriales mensuales que se llevarán a cabo.

Un espacio especial de actividades fue el Wallmapu, especialmente en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín (distritos 21, 22 y 23), donde constituyentes de dichos distritos y de escaños reservados de pueblos indígenas participaron en actividades de comunidades mapuche, rechazando la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia en Wallmapu.

En este sentido, los 17 escaños reservados de pueblos indígenas emitieron una Declaración Pública, en la cual exigen el fin al estado de excepción constitucional y lo califican como “una provocación a los pueblos”. Agregan que esta medida “no contribuirá en solucionar el conflicto instalado por el Estado Chileno; la historia lejana y reciente nos da la triste certeza de lo que acontecerá. El despliegue de las Fuerzas Armadas hoy parece una maniobra distractora de la acusación constitucional que ha sido presentada en contra del presidente Sebastián Piñera, por los antecedentes sobre negociaciones incompatibles en el caso Dominga, dado a conocer por la filtración de los ‘Pandora Papers’, donde éste será investigado por delitos tributarios y de cohecho ante tribunales de justicia”.

Sobre las próximas semanas territoriales, el calendario ya está fijado, así que sus organizaciones ya pueden programarse para exigirle cuenta a les constituyentes de su distrito:

En la página web de la Convención Constitucional están disponibles el Reglamento General, el Reglamento de Ética y el Reglamento de Participación y Consulta Indígena. La próxima semana debiese publicarse versión definitiva del Reglamento de Participación Popular.

Este lunes los constituyentes de derecha informaron que fracasaron en su intento de presentar una reclamación ante la Corte Suprema por la aprobación del plebiscito intermedio dirimente. A pesar de tener redactada la reclamación, no consiguieron las 39 firmas que exige la Constitución. Solo contaron con el apoyo de los 37 constituyentes de Chile Vamos y el apoyo del constituyente Rodrigo Logan.

A principios de la semana se anunció la integración de las Comisiones Temáticas. Aun cuando la mayoría de ellas está completa, puede que esta integración no sea definitiva, pues no se cumple con los criterios de paridad en la Comisión 6 sobre Sistemas de Justicia y en las Comisiones 1 de Sistema Política y en la Comisión 2 de Principios no se cumple con el criterio mínimo de participación de escaños reservados de Pueblos Indígenas.

Sobre la falta de paridad en la Comisión 6, las constituyentes feministas Alondra Carrillo y Bárbara Sepúlveda presentaron un oficio a la Mesa Directiva irregularidades en la integración de dicha comisión, debido a una errónea interpretación respecto al concepto de “identidad de género” consagrado en el artículo 32 del Reglamento General, el cual es confundido y asimilado al de “orientación sexual”.

La Comisión 6, según lo informado, por la Secretaría estaría integrada por 7 mujeres (36,485) y 12 hombres (36.84%). Según la mesa, no existiría problemas respecto a la paridad, porque uno de los varones integrantes de la Comisión pertenece a las disidencias sexuales, sin embargo, la orientación sexual no resulta asimilable a la identidad de género. Para solucionar este problema proponen que las fuerzas políticas cambien a uno de sus integrantes varones por una mujer. En subsidio, proponen una modificación reglamentaria para establecer un mecanismo concreto que permita corregir esta situación. Esto debiese resolverse en plenario de este lunes 18 de octubre.

Las Comisiones 1, 3, 4, 5, 6 y 7 se encuentran completas, mientras que a la Comisión 2 le falta un integrante (Rojas Vade). Las Comisiones 1 (Sistema Político), 2 (Principios) y 5 (Medio Ambiente) se instalarán este lunes a las 16.30 horas, pero solo podrán sesionar hasta las 17:00 horas. Si no logran elegir su coordinación paritaria en dicho tiempo, volverán a sesionar el día martes 19 de octubre por la tarde, día en que se instalarán el resto de comisiones (3, 4, 6 y 7). Integración de cada comisión, con los respectivos patrocinios obtenidos por cada constituyente pueden ser revisados AQUÍ.

El día miércoles comienzan los discursos de apertura del debate constitucional, correspondiendo las primeras 5 palabras – luego de un sorteo – a les constituyentes Loreto Vallejos, Mauricio Daza, Adriana Ampuero y Camila Zárate. La primera jornada parte el miércoles 20 por la mañana. La segunda jornada será el jueves 21 por la mañana; la tercera jornada es el viernes 22 por la mañana y cierra el martes 26 por la mañana, cerrando les constituyentes Ignacio Achurra, Carol Bown, Ruggero Cozzi, Bessy Gallardo y Gaspar Domínguez.

La próxima semana estará marcada por la elección de las coordinaciones paritarias de las siete Comisiones Temáticas el día martes; los discursos de apertura del debate constitucional que anticiparán los objetivos de cada fuerza política y social al interior de la Convención a partir del día miércoles y la protesta popular de los próximos lunes 18 y martes 19 de octubre.