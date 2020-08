«Que todo Chile se entere que no le brindaron protección», denuncia hermana de carabinera asesinada en Linares

«Que todo Chile se entere que no le brindaron protección«, denunció Mariana Vásquez, hermana de la funcionaria de Carabineros asesinada en Linares y cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en el interior del maletero de un automóvil.

El único sospechoso del crimen de Norma Vásquez es Gary Valenzuela, otro uniformado que se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Cauquenes, a la espera de su formalización, que tendrá lugar este miércoles 26 de agosto.

Respecto del vínculo que existía entre ambos, la hermana de la víctima señaló que “esta relación no era algo formal, ellos pololeaban y estuvieron juntos como tres meses.

“Eso es lo que recuerdo de las cosas que me conversaba mi hermana”, expresó el domingo durante el velorio de la carabinera.

Explicó que en este período de tiempo fue cuando su hermana presentó una denuncia por un intento de abuso sexual por parte del presunto asesino, la cual había generado un proceso de investigación interna en Carabineros y en Fiscalía.

“Lo que ella me contó fue que hace un mes, más o menos, hubo un intento de abuso sexual y que este hombre reconoció todo. Ella tenía una grabación, que la tiene Fiscalía, de casi una hora, donde este muchacho reconoce lo que hizo, lo que intentó hacer y que llama a su padre, también perteneciente a la institución”, detalló Mariana Vásquez al medio local Hora 7, citado por Meganoticias.

“Le ofrecían dinero y regalos caros, cosas a las que ella no accedió. Le dijo ‘yo te perdono, Dios te perdona, trata de cambiar, pero a ti te voy a denunciar’, y fue a denunciar con la PDI, donde creo que estaban haciendo algo. Lo que sé es que él no estaba dado de baja, lo tenían contenido, pero todavía formulaba como funcionario de Carabineros, como subteniente”, agregó.

Mariana Vásquez, hermana de la funcionaria de Carabineros asesinada en Linares. Foto: Meganoticias.

«Carabineros no la protegió»

Mariana Vásquez relató que Gary Valenzuela habría tenido denuncias anteriores por situaciones similares y criticó a Carabineros por no haberle brindado una protección adecuada a su hermana.

“Tenía denuncias anteriores por hostigamiento a una expareja. Ya tenía algo más en su carrera de teniente, tenía una documentación sobre algo, un homicidio creo, no estoy bien clara sobre eso. Tenía cosas que se las estaban tapando”, afirmó.

“Cómo permiten a alguien así en la institución, si supuestamente ellos están para el resguardo de las personas, están para proteger a la sociedad, no al contrario. Estoy velando para que se haga justicia y de que todo Chile se entere que a mi hermana no le brindaron la protección como mujer. Acá en Chile a la mujer no se le ayuda”, criticó Mariana Vásquez.

«Fue un femicidio»

Con respecto a la formalización de Valenzuela, la hermana de la carabinera expresó que “esperamos que se haga justicia, que esto no quede como un homicidio, porque fue un femicidio.

«Ella sufrió en ese momento pidiendo auxilio, fue brutal. Necesitamos que se haga justicia y que no sea algo momentáneo, que le van a dar cinco años y un día. No, queremos que sea permanente, que se reseque en la cárcel y tenga el trato que se merece”, afirmó.

