¿Quién es Brian Eno?

Habría que responder que es una especie de hombre del Renacimiento, que ahí donde ha puesto su impronta, ya sea en la música, la técnica, las artes extendidas o la futurología, termina dejando una huella similar a la del reactor de Chernobyl, una devastación con fines creativos, que tras destruirlo todo a su paso, propicia un nuevo florecimiento de la vida y los colores: la gama cromática de las ideas.

El presente artículo se limitará a mencionar de pasada las primeras colaboraciones de Brian Eno con compositores clásicos y su paso por Roxy Music, aunque el foco del artículo estará en el comentario y la recepción de sus primeros dos discos como solista. La glosa completa de toda la obra de este artista requeriría muchos miles de páginas y ameritaría la conjunción de varias catedrales puestas al servicio de la ilustración de sus ideas estéticas.

Brian Eno nació el 15 de mayo de 1948 en una población de Suffolk, Inglaterra. Tras finalizar sus estudios primarios y secundarios, Brian Eno se matriculó en la Academia de Artes de Ipswich, que operaba mediante metodologías poco convencionales orientadas a la des-automatización de los procesos intelectuales inoculados durante los años de educación primaria y secundaria.

Mientras crecía en su afluente y conservador suburbio, Brian Eno escuchaba música de jazz y Rythm and Blues, tales como Don and Juan, Lafayettes y los Silohuettes.

Tras concluir su formación académica escolar, trabajó en la orquesta de Cornelius Cardew y también colaboró con John Hopkins. Entre 1971 y 1973, Eno se incorpora a Roxy Music, proyecto regenteado por la estrella del pop Brian Ferry. Las funciones de Eno consistían esencialmente en operar el sintetizador análogo portable MS VCS3 para formular para crear fondos de resonancias futuristas para las canciones de Roxy Music.

El sintetizador análogo portable VSC3

Tras algunas diferencias con Bryan Ferry, Eno dio las gracias y partió, en bancarrota, hacia lo desconocido.

Colaborador capital y solista: el ascenso de Brian ENO

Inmediatamente empezó a colaborar con Robert Fripp, de King Crimson. Ambos terminaron generando un disco llamado No Pussyfooting (1973), que experimentaba con los retardos que deliberadamente se generaban en los carretes de grabación que registraban las pistas sobre las que Fripp tocaba y que, una vez grabadas, por diseño volvían a experimentar retardo (delay).

El resultado es un LP de dos tracks: «The heavenly music corporation» (20:55) y «Swastika Girls» (18:43), un disco de pop notablemente hipnótico y enfocado a la dimensión ambiental de la arquitectura melódica.

Al siguiente año llegó el debut solista de Brian Eno, «Here come the warm jets», en el que colaboraron varios músicos de Roxy Music, King Crimson y otras bandas. El disco se grabó con un presupuesto raquítico en el estudio Majestic, de Londres. Era el mismo donde se habían grabado las primeras canciones de los Sex Pistols.

El afamado crítico musical Lester Bangs escribió.

«Tuve una copia importada de Here Come the Warm Jets desde el inicio de la primavera, y lo mejor de él aún me aturde y calcina cada vez que lo escucho. El lado número dos tiende a deambular un poco, pero el lado uno tiene una de las mejores alineaciones en años, un primitivo sólido y palpitante a todo lo largo, pero con el más extraño incremento de enmarcados vanguardistas, como una cruza entre Marble Index, de Nico, y Slade. No se preocupen, a Eno le puede gustar el sintetizador pero esta no es una de esas excreciones de garabatos de los Electronic Sounds de George Harrison -estas son plenas canciones de rock’n’roll sólidamente conducidas con una fuerza procesual consistente, solos de guitarra económicos a tajos, por Fripp y Phil Manzanera, de Roxy (quien es el nuevo guitarrista más emocionante desde James Williamson, a quien técnicamente sobrepasa), y el filo consistentemente ácido de las vocalizaciones de Eno». Lester Bangs, Revista Cream, octubre de 1974

En cuanto a la composición lírica de este disco, si hacemos caso al propio Eno, no hay que prestarles atención, dado que frecuentemente dichas letras se formaban durante las primeras ejecuciones de las secuencias melódicas, e iba acomodando las palabras tal como le iban conviniendo en términos rítmicos y prosódicos. Esta metodología, que reduce a una formalidad el contenido lírico de las piezas, fue utilizada más adelante por otras bandas, entre las que destacan los apóstoles del shoegaze, My Bloody Valentine, con su álbum Loveless (1991).

Si bien Here come the warm jets no tiene desperdicio desde la primera hasta la última nota, el suscrito se permite subrayar como pináculos de este álbum la pieza Baby’s on Fire, montada en un ritmo flotante y ominoso, en el que el efecto de reverberación juega un papel determinante, sentando las bases para el posterior desarrollo del shoegaze, episodio crítico del rock psicodélico. Por otra parte, la composición de la pieza es una sucesión de largos solos de guitarra, donde los segmentos líricos son breves en comparación, lo que invierte las proporciones convencionales de la canción de rock’n’roll.

En la carrera solista de Brian Eno seguiría en 1974 Taking Tiger Mountain (By Strategy). La cantidad de músicos invitados se reduce dos tercios en relación con el disco debut, además de presentar, más allá del aspecto musical, una conceptualización deliberada que no estaba presente en el álbum anterior. El título, de inicio, remite a una ópera china del mismo nombre, basada en la novela Huellas en el bosque nevado, de Qu-bo, que gozó de mucha consideración como representación artística de factores históricos de la Revolución Cultural China. Las letras de varias de las canciones apuntan, con mayor o menor nivel de ironía, a este referente central.

De este segundo álbum se desprende la canción Third Uncle, una pieza donde el bajo adquiere un papel protagónico, las percusiones son vertiginosas y los acordes de guitarra rítmica que guían la pieza denotan una notable crudeza, como si estuviéramos de algún modo escuchando el negativo fotográfico de la canción. La canción sería covereada en 1982 por los pioneros del gothic rock Bauhaus, en su álbum The sky’s gone out. Los ecos de Third Uncle y en general de varios fragmentos de los dos primeros discos solistas de Brian Eno repercutieron en la estética oscura de finales de los años setenta y principio de los ochenta en Gran Bretaña con Siouxsie and the Banshees y Bauhaus, así como Xmal Deutschland, oriundos de la entonces Deutsche Demokratische Republik, (DDR).

Es mucho lo que queda en el tintero para mencionar sobre la vida y obra de Brian Eno, pero ese será tema de subsecuentes artículos de aniversario.

datadura

Nonbre de nacimiento: Brian Peter George St John le Baptiste de la Salle Eno

Mientras que en los años en que Brian Eno estudió en la Academia de Artes de Ipswich había en todo Inglaterra 180 centros de enseñanza de artes, actualmente solo queda una docena (John Beck & Mathew Cornford, The Art School in Ruins, 2012) . Esto se debe a la absorción de estos institutos por los Politécnicos y las Universidades, que bajo los paradigmas educativos corrientes relegan la importancia social de estas escuelas

Ha grabado 22 álbumes como solista y 23 álbumes en colaboración y 18 álbumes de compilación y 8 álbumes de ambientación para instalaciones artísticas..

Ha dirigido o intervenido en 9 videos formulados para sus piezas.

Dos de las canciones de Here come the warm jets, «Baby’s on fire» y «Needle’s in the camel’s eye», fueron aprovechadas tres décadas después en el soundrtrack de la comedia dramática musical «Hedwig and the angry inch» (2001), dirigida por John Cameron Mitchell, sobre los años salvajes del glam rock.