Quilpué: Municipio notificó en 2023 a 81 predios privados para que hicieran cortafuegos y planes de manejo pero solo 2 cumplieron

En el marco de la aprobación en general en la Cámara de la Ley de Incendios -que pasó al Senado-, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, reiteró su llamado a legislar con el foco puesto en la responsabilidad de los dueños de grandes predios privados, quienes -aseguró- no tomaron las medidas preventivas necesarias solicitadas por los municipios previo a la temporada de altas temperaturas.

«Hay un factor que es clave. Nosotros, el año pasado (2023), notificamos a 81 privados para que hicieran cortafuegos, para que aplicaran planes de manejo y, de esos 81 privados, solamente dos lo hicieron. Por esos predios privados ingresó el incendio en nuestra comuna. Por esos predios privados se ocasionaron hoy día, lamentablemente, la pérdida de 21 personas», planteó Melipillán.

La jefa comunal recordó que una de las mayores críticas de la ciudadanía y de las instituciones públicas a la actual legislación es que sólo permite realizar limpieza y acciones preventivas en espacios públicos, como deshierbes o cortafuegos, por lo que los dueños de grandes terrenos privados son notificados para ejercer esas acciones.

«Este punto no lo hemos dicho solamente hoy, lo hemos repetido incansablemente en todos los lugares donde hemos estado. ¿Qué falta en la prevención del incendios? Falta que alguien ponga la presión donde tiene que estar, y en este momento la presión tiene que estar en generar condiciones para que los privados se responsabilicen de las pérdidas que están generando para nuestra comunidad», sostuvo la alcaldesa de Quilpué.

Coincidió con este punto Darling Reyes, secretaria de la Agrupación de Emergencia Canal Chacao, una de las organizaciones comunitarias de dicha comuna, que se capacitó y preparó para realizar estas acciones en sus barrios.

La vecina dijo que la diferencia entre aquellos terrenos que son intervenidos es evidente a la hora de un incendio, contando su experiencia: «La diferencia en los trabajos se vio este 2 de febrero al momento en que los terrenos que estaban frente a las casas y los terrenos que no fueron trabajados por ser privados, esas casas fueron quemadas».

«Las casas que estaban frente a los terrenos privados no trabajados, se quemaron. Versus las casas que estaban frente a los terrenos públicos que fueron trabajados con cortafuegos, no se quemaron. El tiempo que ganamos con una zona de amortiguación fue de 25 minutos».

«25 minutos, que nos dio el tiempo para evacuar, para disminuir la cantidad de vidas que perdimos. Lamentablemente, no todos los terrenos pudimos hacer cortafuegos preventivos. En los terrenos privados nos negaron el acceso. En esos terrenos es donde perdimos socios, perdimos integrantes de la agrupación Canal Chacao, que lucharon al igual que yo y al igual que mis compañeros, todo el año, por tener un cortafuego al lado de su casa. Ellos hoy en día ya no están. Se exige su memoria y vamos a seguir luchando por ellos», afirmó Darling Reyes.

A esto se sumó también Carlos Orellana, padre de la joven Anastasia, adolescente que falleció producto del incendio y que tiene a su familia exigiendo nuevas medidas para que esto no vuelva a suceder.

«Pongámonos de acuerdo. Aquí no existen azules, amarillos, de ningún color, porque el fuego no discrimina. El fuego no dice este es blanco, yo lo quemo; este negro, no lo quemo. No señores, el fuego quema a todas las personas, niños, madres, hijos. Por favor, empaticemos alguna vez con este país. ¿De qué sirvieron dos años de pandemia? ¿Dónde está la sensibilidad? Yo quiero justicia, por eso estoy acá», manifestó.

Celebramos la aprobación de la #LeydeIncendios pero por otro esperamos que el parlamento escuche a los municipios y a las comunidades, y apruebe una ley que garantice herramientas preventivas en materia de incendios ⬇️ pic.twitter.com/4Y8duIFbSx — Valeria Melipillán (@ValeMelipillan) March 7, 2024

Sigue leyendo: