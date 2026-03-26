Rancagua: Buses Sextur suspende servicios a Pichilemu, Navidad, Cartagena y Cocalán por fuerte alza del combustible

Ya comienzan a verse los primeros efectos de la fuerte alza en el precio de los combustibles en el país.

En la Región de O’Higgins, la línea de Buses Sextur, que entrega un servicio de transporte público rural, anunció la suspensión temporal de sus recorridos hacia las localidades de Cocalán, Cartagena, Pichilemu y Navidad.

Asimismo, se informó un reajuste del 30% en las tarifas del resto de los recorridos, quedando el valor del pasaje para el tramo Rancagua-Coltauco, en $2.600 adultos, $1.300 adulto mayor y $850 estudiantes; para el tramo Rancagua-Doñihue, $2.350 adultos, $1.200 adulto mayor y $800 estudiantes; y para el recorrido Rancagua-Lo Miranda, $2.100 adultos, $1.150 adulto mayor y $700 estudiantes.

En tanto, la tarifa mínima (o pasaje local) quedó en $1.300. La tabla completa con los pasajes reajustados de Buses Sextur ya fue actualizada y se encuentra disponible para su revisión AQUÍ.

«Agradecemos su comprensión ante esta situación, la cual escapa de nuestro control y es necesaria para mantener la continuidad del servicio», señalaron desde Sextur en una publicación compartida en sus redes sociales.

Seguiremos informando.