Rapa Nui: protesta de mujeres se mantiene firme mientras Gobierno y Municipio “se tiran la pelota” dilatando crisis que amenaza con radicalizarse

El martes pasado, la Municipalidad de Rapa Nui comunicó que Latam junto a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) decidieron suspender los vuelos a la isla hasta que la seguridad operacional sea garantizada, ya que continúa el movimiento pacífico liderado por mujeres en el Aeropuerto Mataveri.

Esto significa que se suspenderá el séptimo vuelo humanitario destinado a llegar el próximo viernes 26 de febrero, parte del “Plan Retorno” que tiene el objetivo de trasladar exclusivamente a gente rapa nuis, vínculos directos y residentes que desean retornar a sus hogares en la isla desde el continente.

Sin embargo, tal y como reveló El Ciudadano, tanto el grupo de mujeres que protestan en el aeropuerto como la comunidad de Rapa Rui, denuncian que muchos familiares se encuentran varados en el continente, ya que no les han permitido ingresar a estos vuelos, mientras que a la isla han llegado personas no habilitadas según los requisitos que planteó la Ley de Residencia 21.070, razón por la que exigen que se respeten los criterios de entrada.

Una de las voceras del movimiento de mujeres, Ruth Pakomio, señaló que gran parte de los conflictos que existen hoy, es producto de la falta de operación de las autoridades, y aseguró que no es la solución que se suspendan los vuelos.

“ Insistimos que no es el objetivo que se suspenda el vuelo, simplemente que traigan a nuestra gente y sus vinculados, esa es la urgencia, o escalaremos al Ministerio del Interior” indicó.

Contradicciones

Mientras la Municipalidad de Rapa Nui, compartió a través de sus redes sociales el día de ayer la suspensión de vuelos, la misma DGAC declaró por Twitter el mismo día 23 de febrero a las 17:14 hrs que el aeropuerto Mataveri y sus pistas de aterrizaje se “mantienen operativos”.

Según Pakomio dicha publicación prueba de que el aeropuerto Mataveri está en condiciones de recibir los vuelos sin ningún tipo de problemas.

“Ayer vino un avión Aero Cardan, que son aviones de ambulancia que vienen cuando hay urgencias; los aviones Latam de abastecimiento están llegando de forma normal también, entonces, es simplemente las voluntades de las autoridades que tienen que resolver esto de forma inmediata, porque se está saliendo de las manos”, comentó a El Ciudadano.

Pakomio reiteró que las autoridades no se han hecho cargo de todas las personas que están en el continente esperando poder volver a la isla, y no se les ha dado ningún tipo de ayuda en alojamiento o viático para garantizar sus condiciones dignas, considerando que hay gente enferma, operada, como también familias con niños que necesitan regresar.

Además, argumentó que la suspensión ocurrió en el séptimo vuelo de retorno ya que las autoridades locales no quisieron escuchar desde un principio al pueblo que pidió que se tomaran medidas a corto plazo, por causa de la pandemia, “para esos vuelos de retorno seguro que nunca fueron”, estimó.

Varados en el continente

A través de un comunicado, la comunidad de Rapa Nui exigió una rápida solución por parte de las autoridades locales sobre el traslado de sus familiares y el apoyo en el alojamiento a estas personas mientras dure la gestión para retornar.

El Honui (consejo de clanes) emanó este 23 de febrero un comunicado con un claro respaldo a las mujeres movilizadas: “Apoyamos la manifestación pacífica de las mujeres del aeropuerto, la que ha logrado posicionar y avanzar en los asuntos que el Pueblo Rapa Nui viene reclamando a las autoridades de gobierno desde hace años, y especialmente desde el desarrollo de la pandemia”.

Modificación de la ley a la rápida

Además, el grupo de mujeres que lidera el movimiento en el aeropuerto, arremetieron contra el procedimiento que propusieron las autoridades de la isla para modificar la ley de Residencia N° 21.070, ya que el alcalde Pedro Edmunds Paoa, junto con la gobernadora de Isla de Pascua, Tarita Rapu Alarcón, decidieron crear una mesa de trabajo en conjunto con distintos organismos de la isla, durante tres días en jornada de trabajo, para modificar la legislación.

“Es cierto que hemos avanzado, pues hemos removido la consciencia de las autoridades, quienes han aceptado la mala ejecución de la ley 21.070, que se ha implementado mal, y por eso han activado una mesa de trabajo en tres días, pero en este tiempo no se puede modificar una ley tan delicada” reiteró Pakomio.

Frente al aviso de la municipalidad sobre la decisión de Latam de suspender vuelos por condiciones inseguras en el aeropuerto, Pakomio indicó que algunas autoridades están intentando desvirtuar el movimiento de mujeres, recalcando lo pacífico que han sido las acciones que realizan.

Llamado al Gobierno

Debido al “estado de latencia” en la que se encuentra la isla producto del ingreso de personas que no cumplen con los requisitos, en desmedro de familiares residentes que no han podido retornar, la comunidad de Rapa Nui hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera para que se apliquen medidas pertinentes, ya que las autoridades de Rapa Nui estarían siendo inoperantes.

La llave para resolver el conflicto la tiene el Alcalde Edmunds y el Ministerio de Interior, dado que son ellos que finalmente elaboran la lista de pasajeros que pueden viajar a la isla. Pero su negativa a aceptar la solicitud de la comunidad Rapa Nui en orden a restringir este nuevo vuelo de la operación retorno a personas de la nación originaria de la Isla que se encuentran varadas en el Continente (muchos de ellos por razones de salud) y a sus vínculos directos, exaspera los ánimos de manifestantes.

Tal como señalan estos, llevar la discusión a un cambio de la Ley de Residencia es dilatar la solución del problema, el que requiere de decisiones de corto plazo, más allá del inicio de un camino para resolver los problemas de fondo.

“Esto es sólo la punta del iceberg”

La comunidad local tampoco quiere ceder porque la migración masiva a la isla, los altos costos de pasajes, fletes y, por ende, de los productos que consumen a diario, los tiene en una situación límite que no es comprendida del todo en Santiago.

“En tiempos de COVID y de estado de latencia hemos llegado a un colapso (cuya solución) está en las manos del Ministerio del Interior, pero también del Municipio, no obstante, prefieren tirarse la pelota uno a otro para sacarse una responsabilidad que incumbe a los que están a cargo del manejo de estos ‘vuelos retorno’ y de la ‘ley de residencia’, esta última que cada vez se ve deshonrada demostrando ser inútil”, es lo que señaló la emblemática activista Rapa Nui Lola Tuki a este medio.

Ella también sostuvo que “el factor detonante” de toda la crisis ha sido “la entrada indiscriminada (a Rapa Nui) y la habilitación de personas sin vínculos en tiempos de pandemia, estado de latencia”.

A ello sumó otras situaciones: La NO fiscalización de casos de personajes no pertenecientes a la etnia, con un largo prontuario y mal comportamiento, que permanecen en la isla; El colapso y saturación de Rapa Nui de acuerdo al estudio de capacidad de carga; las alzas de LATAM Chile en los pasajes a residentes y en los fletes; la falta de protocolos de entrada para los turistas que vienen en los vuelos de retorno. “Al pasar los días, se unieron algunos comerciantes y sus familias por las alzas en los fletes y el monopolio de LATAM… en fin: esto es solo la punta del iceberg, porque hay un sin fin de problemas en Rapa Nui y todavía no lo entienden”.