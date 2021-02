Realizan acción de resistencia para evitar destrucción del Huerto Comunitario de Providencia

La Coordinadora del Huerto Comunitario de Providencia denunció que la Municipalidad de Providencia no ha respetado los acuerdos previos que se hicieron formalmente a través de audiencias públicas, donde se comprometieron a mantener el huerto hasta encontrar otro lugar adecuado. Acusó además que no consideraron las alternativas para mantener el huerto junto a la ampliación del CESFAM que proyectan en el lugar. No descartan tomar acciones judiciales.