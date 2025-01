Masivo rechazo a las AFP: Proponen marcha nacional contra el acuerdo entre el gobierno y la derecha por reforma previsional

Organizaciones rechazan el acuerdo entre el gobierno y la derecha

Diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales expresaron su rechazo categórico al reciente acuerdo alcanzado entre el gobierno de Gabriel Boric y la coalición Chile Vamos en torno a la reforma previsional. Según estas agrupaciones, la propuesta no solo perpetúa el sistema de AFP, sino que además refuerza la lógica de la capitalización individual, consolidando un modelo que, para ellas, prioriza las ganancias de los grandes grupos económicos por sobre el bienestar de los trabajadores.

En este contexto, las organizaciones citaron las declaraciones de Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien afirmó que “esta reforma valida y perfecciona el sistema de AFP”. Para los firmantes, este reconocimiento confirma que el verdadero objetivo del acuerdo no es mejorar las pensiones, sino proteger los intereses del sistema financiero.

Críticas al rol del gobierno y los cambios anunciados

A pesar de los anuncios realizados por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, las organizaciones consideran que las modificaciones propuestas son insuficientes y favorecen únicamente a las AFP. “Desde cuándo entregarle más plata a las AFP a cambio de regulaciones y mayor competencia capitalista en el negocio previsional significa avanzar a un sistema de seguridad social”, cuestionaron los firmantes.

Entre los puntos más criticados están los requisitos para acceder a los beneficios, que dependen de la edad y los años cotizados, y las disposiciones que incentivan que las mujeres retrasen su jubilación, perpetuando la desigualdad en el sistema previsional.

Un llamado a la movilización nacional

Frente a este escenario, los firmantes de la declaración pública han propuesto la realización de una gran marcha nacional para rechazar el acuerdo. Según señalan, esta movilización busca reconstruir un movimiento amplio y masivo contra las AFP, poniendo como eje principal la demanda de un sistema de reparto solidario.

“El gobierno traicionó su propio programa y promesas de campaña, por lo que no confiamos en que sus parlamentarios vayan a votar a favor del pueblo”, afirmaron en el documento.

Hacia un nuevo sistema de seguridad social

El documento firmado por más de 30 organizaciones y personalidades públicas plantea la necesidad de superar el actual modelo de capitalización individual y avanzar hacia un sistema de reparto solidario, enfocado en garantizar pensiones dignas para todos los trabajadores. Entre los adherentes destacan partidos políticos, colectivos sociales y destacados académicos que ven en esta reforma un retroceso frente a las demandas históricas del pueblo chileno.

El llamado es claro: “Creemos que la Coordinadora No + AFP y todos quienes firmamos debemos poner nuestras energías comunes en volver a levantar un movimiento amplio y masivo contra las AFP, con asambleas, encuentros abiertos, un plan de movilizaciones […]”.

Adherentes:

Organizaciones

Partido Humanista

Partido de Trabajadores Revolucionarios

Partido Igualdad

Partido Popular de Chile

Colectivo EcoSocialista

MAPU

MST- Movimiento Socialista de les las y los Trabajadores

Partido Alianza Verde Popular

Partido del Trabajo de Chile

Movimiento por la Unidad Docente (MUD)

Escuela Permanente PRAIS

TejeR-ConstruIR

Federación Regional de Pobladores de Ñuble (Ferepo)

Coordinadora No al TPP

Escuela Reberde

Colectivo Ecológico de Acción

Comité por una Internacional de Trabajadores (CIT)

Mesa Nacional Unitaria de Expresos Políticos y Exonerados

Coordinadora por la Renacionalizacion del Cobre y los Bienes Comunes.

Fuerza Ecologista Verde (FEV)

Asociación Mutual ex presos políticos MIR y la resistencia popular

Fundación Nueva Educación y Sociedad (FNES)

Movimiento Democrático Popular (MDP)

Coordinadora Nacional ex presos “Salvador Allende”

Turismo Nahuelbuta

Comuna Debate

Coordinadora 8M Rancagua

Secretaría de Género y Diversidades (Segesex), Unap Iquique

Revista La Estaca

Izquierda Libertaria

Ecomaestraenza

Movimiento del Socialismo Allendista de Chile

Confederación Nacional SUTE CHILE

Comité de Memoria

Colectiva La Diáspora



Personalidades

Antonio Páez, Presidente Sindicato Starbucks

Cristián Cuevas, Presidente FETRAMIN Andina

Javier Sandoval Ojeda, ex consejero regional del Biobío

Catalina Valenzuela Maureira, ex candidata Gobernación Región Metropolitana

Sergio Grez Toso, Historiador, académico de la Universidad de Chile

Gustavo Paredes, Director Federación de Trabajadores de Prosegur

Milko Caracciolo Sotom, Concejalía popular San Antonio

Claudia Arriagada Parra, Concejala de la comuna de Concepción

Christian Camus A. Abogado. Ex candidato a Concejal por Huechuraba

Rodrigo Loyola, Vicepresidente de ex presos políticos ANEXPP

Fabián Puelma, abogado y director de La Izquierda Diario

Manuel Hidalgo Valdivia, Economista, asesor sindical

Italo Nocetti Salazar, Escritor y académico.

Vicky Torres, Socióloga y activista de derechos humanos

Claudio Rojas Guerra, Chile sin TLC, Antimafia Chile, TV8 Lo Hermida

Marcos Sepúlveda González Arquitecto, Malleco Consultores

Daniel Godoy, Teólogo, pastor evangélico

Pablo Sepúlveda Allende, Médico

Elisa Neumann, Académica, Dra. Ciencias Sociales y Políticas

Rodrigo Karmy, Académico Universidad de Chile

Esteban Silva Cuadra, Mov, Socialismo Allendista

Isabel Godoy Monardez, Ex Convencional Constituyente EERR

Jorge Díaz Villalobos, Abogado laboralista

Veronica Unamuno, ODHN Valparaíso

Francisco Peña Torres, Politólogo

Héctor Ricardo Oyarzún Gaymer, Profesor de Estado (Historia y Geografía)

Alejandra Flores Carlos, ex Constituyente independiente

Aliro Aurelio Bocaz Sepúlveda, Movimiento Ciudadano Aquí La Gente

Lee la declaración completa:

No a la reforma previsional cocinada por el gobierno y Chile Vamos. Hoy más que nunca decimos ¡NO+AFP!

Desde la creación del sistema de capitalización en cuentas individuales administrado por las AFP, el pueblo trabajador ha luchado por terminar con este sistema de ahorro forzado, impuesto sobre los trabajadores y sus salarios. El sistema de capitalización individual, administrado por las AFP, fue diseñado para extraer parte de la masa de salarios de los trabajadores y llevarlo al sistema financiero. El objetivo del sistema no es dar buenas pensiones, sino poner a disposición de los grandes grupos económicos plata fresca para financiar sus inversiones. Con nuestros salarios terminamos asegurando sus ganancias a costa de explotación, bajos sueldos, saqueo y destrucción del medio ambiente.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Gabriel Boric y Chile Vamos no sólo mantiene los pilares del sistema previsional heredado de la dictadura, sino que fortalece a las AFP y la capitalización individual. No lo decimos nosotros: Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, sostuvo que “esta reforma valida y perfecciona el sistema de AFP”. A confesión de parte, relevo de prueba.

Por otra parte, la ministra Jara –militante y dirigente del Partido Comunista– se ufana del acuerdo y junto con el ministro Mario Marcel sostienen que la reforma significa un cambio inédito en la estructura de la industria. ¿Desde cuándo entregarle más plata a las AFP a cambio de regulaciones y mayor competencia capitalista en el negocio previsional significa avanzar a un sistema de seguridad social? El gobierno y la derecha de Chile Vamos están planteando un verdadero chantaje: aumentar un poco las pensiones a cambio de aceitar y legitimar el negocio de las AFP. Esto sin considerar que el aumento viene con letra chica –depende de la edad y años cotizados e incentiva que las mujeres se jubilen después de los 60 años– y no revertirá la realidad de cientos de miles de jubilados con pensiones que no llegan al sueldo mínimo.

Los abajo firmantes hacemos un llamado a no ser parte de este chantaje. Hoy más que nunca resulta necesario mantener en alto las banderas por NO+AFP en pos de un sistema de reparto solidario orientado a entregar buenas pensiones y no acrecentar el capital de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. Esto significa rechazar claramente el acuerdo entre el gobierno y Chile Vamos. El gobierno traicionó su propio programa y promesas de campaña, por lo que no confiamos en que sus parlamentarios vayan a votar a favor del pueblo. Las cúpulas sindicales tradicionales ligadas a la CUT se han puesto del lado del gobierno, llevando al movimiento sindical a ser base de maniobra en las negociaciones con la derecha y los empresarios.

Es por esto que consideramos indispensable retomar la organización y movilización independiente de la clase trabajadora y el pueblo. Las organizaciones sindicales y sociales debemos retomar el protagonismo. Creemos que la Coordinadora No + AFP y todos quienes firmamos debemos poner nuestras energías comunes en volver a levantar un movimiento amplio y masivo contra las AFP, con asambleas, encuentros abiertos, un plan de movilizaciones partiendo por una gran marcha nacional, en la perspectiva de que nuevamente seamos millones quienes digamos NO+AFP.

