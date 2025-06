“Los animales son seres sintientes, no objetos”: Animalistas exigen más que un registro de maltratadores

Por Camila Silva Cortés

Durante la última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric presentó una serie de iniciativas enfocadas en la protección animal. Reconoció que, aunque se han logrado avances como la Ley Cholito, aún persisten importantes desafíos. “Es innegable que la demanda ciudadana por bienestar animal ha adquirido cada vez mayor transversalidad en la sociedad chilena y que la protección y respeto a los animales es una preocupación muy sentida por la ciudadanía”, afirmó el mandatario en su discurso.

Mayra Cabezas, coordinadora legislativa de la fundación de abogadas Derecho y Defensa Animal, explicó en conversación con El Ciudadano que, si bien valoran la iniciativa, consideran que todavía hay aspectos importantes por avanzar. “Creemos que también hay otras prioridades como, por ejemplo, iniciar un proyecto de ley o declarar derechamente que los animales son seres sintientes y no meramente objetos”, agregó.

Necesidad de mayores recursos y reforma legal: el desafío pendiente

Asimismo, Cabezas advirtió sobre la necesidad de aumentar los recursos asignados al programa de Tenencia Responsable de Mascotas. “Yo creo que esa es una demanda de todos los animalistas porque el presupuesto se ha visto disminuido en los últimos años”, señaló.

A pesar de lo anterior, desde la fundación señalaron que la propuesta es un avance positivo, considerando que las sanciones actuales por maltrato animal no tienen gran efecto práctico. “Podemos tener una persona que sea condenada por maltrato animal, pero en la práctica esto solo le impediría inscribir. Por ejemplo, un chip de un perrito, un gatito, una mascota a su nombre, pero en la práctica esta persona de igual forma podría llegar a adoptar a una mascota”, manifiesta la abogada.

Animalistas destacan como positivo el registro de maltratadores anunciado por Boric, pero advierten que falta reconocer a los animales como seres sintientes.

Hoy en día, las organizaciones que entregan animales en adopción no tienen cómo saber si la persona interesada ha sido condenada por maltrato ya que, aunque se realicen seguimientos, entrevistas o contratos de adopción, no existe un instrumento completamente certero que permita evitar que el animal termine siendo maltratado. “Podemos hacer cien entrevistas, cien contratos de adopción, pero lamentablemente no podemos llegar a determinar si es que en algún momento esta persona va a maltratar al animal o no”, explicó Mayra Cabezas.

En cuanto a las denuncias por maltrato animal, desde la fundación explicaron que muchas personas optan por no involucrarse, ya sea por miedo, por conocer al maltratador, o por falta de pruebas. En ese sentido, consideran que la implementación del registro podría ser un incentivo para fomentar las denuncias, al generar mayor confianza en que las condenas tendrán consecuencias reales. “Puede ser una motivación para que las personas crean que sus denuncias sí pueden llegar a tener resultados”, indicó Mayra Cabezas.

Cementerios de mascotas y animales como seres sintientes

Además del registro de maltratadores, el Presidente anunció la creación de una línea de financiamiento piloto desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el fin de implementar cementerios de mascotas municipales. “Para muchas familias, los animales de compañía se han transformado en integrantes importantes del hogar, y su partida trae no sólo dolor, sino además, como no existe donde enterrarlos, un problema sanitario: los cementerios clandestinos de mascotas”, señaló.

Desde la fundación remataron, “respecto al cementerio de mascotas, hay otras prioridades y nosotros esperaríamos que hubiese una reforma constitucional que reconozca a los animales como seres sintientes”.