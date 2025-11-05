Reportan asistencia mínima a acto de Johannes Kaiser en Maipú: Llegaron apenas 250 personas

"Lo que el comando de Johannes Kaiser había anunciado como un evento masivo para presentar a las 'futuras autoridades' en el distrito 8 terminó siendo un acto con una asistencia considerablemente menor a la esperada", reportó el medio La Voz de Maipú.

Reportan asistencia mínima a acto de Johannes Kaiser en Maipú: Llegaron apenas 250 personas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

«Bochorno de Johannes Kaiser en Maipú» fue uno de los titulares que más circuló la noche de este martes 4/11, en referencia a la bajísima asistencia que tuvo el acto de campaña del ultraderechista en dicha comuna de la Región Metropolitana.

Según consignó el portal La Voz de Maipú, la convocatoria tuvo una asistencia muy inferior a la esperada, con apenas 250 personas presentes en el zócalo de la plaza: «Lo que el comando de Johannes Kaiser había anunciado como un evento masivo para presentar a las ‘futuras autoridades’ en el distrito 8 terminó siendo un acto con una asistencia considerablemente menor a la esperada», reportó el citado medio.

«El cierre de campaña no es aquí» dijo por su parte Kaiser. «El cierre de campaña es el 12 de noviembre al Puente Arzobispo y ahí van a ver cuántos pares son tres moscas porque vamos a ser decenas de miles», advirtió el candidato de extrema derecha.

Lee el reporte completo de La Voz de Maipú aquí

Sigue leyendo:

Alcalde Tomás Vodanovic lideró puerta a puerta por Jeannette Jara en Maipú

Maipú: Concejala republicana acusada de fraude al fisco habría amenazado a exasesores con supuestos «contactos» en el Tren de Aragua

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Bolivian Senator Criticizes Johannes Kaiser for Misstatements About Bolivia's Capital

Hace 5 días
El Ciudadano

Senador boliviano destruyó a Johannes Kaiser por dichos contra Bolivia: "Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital"

Hace 5 días
El Ciudadano

Pinochet y la batalla cultural: Axel Kaiser guía el libreto "libertario" de Milei en el Ministerio de Economía

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputada Camila Musante tilda de "cobardes" a “libertarios” de Kaiser por uso distorsionado de su imagen

Hace 2 meses
El Ciudadano

Militantes del Partido Nacional Libertario buscan demandar a su propio partido por inclusión de "octubristas"

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Desde afuera es fácil criticar": Jara le gana round a Johannes Kaiser en nuevo debate presidencial

Hace 1 semana
El Ciudadano

Johannes Kaiser: conservadurismo, patriotismo y destrucción del Estado

Hace 1 día
El Ciudadano

Kaiser se tomó una foto en El Ciudadano y dejó la escoba en X: “Detrás de las líneas enemigas”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Jara lidera sin despeinarse, Matthei se desangra: candidata oficialista supera también a Kaiser en segunda vuelta

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano