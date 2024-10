Rodrigo Mundaca presenta querella contra candidato Francesco Venezian por injurias graves

En horas de esta mañana, Rodrigo Mundaca, candidato la reelección como Gobernador Regional de Valparaíso, junto al abogado Enrique Aldunate, presentaron una querella por injurias graves en contra del candidato Francesco Venezian, quien señaló -en un video difundido por redes sociales- que el Gobierno Regional de Valparaíso habría transferido 15 mil millones de pesos a una fundación, hechos contrarios a la verdad que fueron descartados y que tendrían por objeto afectar la honorabilidad de Rodrigo Mundaca.

De esta forma, el texto legal indica que “La cuenta oficial del dirigente del Partido Republicano, señor José Antonio Kast Rist, quien a las 10:11 am del día sábado 12 de octubre de 2024, efectuó una publicación acompañando un video, señalando en el mensaje escrito: ‘Es hora de que los chilenos conozcan la verdad sobre el rol de @GabrielBoric @Orrego @JorgeFlies y @rmunda en el escándalo de Procultura. Que no se detenga la investigación Que se conozcan todos los chats; Que sean citados a declarar’”.

Es hora de que los chilenos conozcan la verdad sobre el rol de @GabrielBoric @Orrego @JorgeFlies y @rmunda en el escándalo de Procultura.



Que no se detenga la investigacion

Que se conozcan todos los chats

Que sean citados a declarar#BoricDaLaCara pic.twitter.com/BFzAjA7J9o — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) October 12, 2024

“Lo anterior, -como se indicó- acompañado de un video adjunto-, que atendido lo relevante para la presente querella, aparece en la grabación, el candidato a gobernador de Valparaíso Sr. Venezian Urzua, quien forma parte de la tienda política del Señor Kast, quién señala lo siguiente: “15 mil millones de pesos, fueron transferidos por el Gobierno Regional de Valparaíso a Procultura’”, especifica el libelo.

En ese sentido, la querella señala que “En el caso específico, es falso de falsedad absoluta, lo afirmado por el querellado. En efecto, los únicos recursos transferidos a la señalada Institución, son producto de un Convenio de Subvención de Fondos con cargo al FNDR 8%, suscrito con fecha 17 de marzo de 2023 para la realización de la actividad cultural denominada “1A RESIDENCIA DE MURALISMO CON INTERCAMBIO CULTURAL LA CALERA – ROSSENGÄRD, SUECIA” por un monto de $ 25.000.000.- (veinticinco millones de pesos), el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 31/1/2/ 643 de fecha 11 de abril de 2023 del Gobierno Regional de Valparaíso”.

Al respecto, Rodrigo Mundaca, candidato a la reelección como Gobernador de la Región de Valparaíso, recalcó que ”Declaraciones de este tipo son intolerables, yo sé que a la gente este tipo de discusiones les molesta. Es primera vez que recurrimos a tribunales para defender nuestra honra, pero creo que hoy día la mentira tiene patas cortas, y lo que no podemos permitir hoy día es que se enlode el trabajo de las y los trabajadores del Gobierno Regional, porque aquí se señala que el Gobierno Regional de Valparaíso le transfirió esta millonaria suma a Procultura y es de una falsedad absoluta. Esto atenta contra la honra de los trabajadores del Gobierno Regional y también en un escenario de campaña no puede ser posible que el fin justifique los medios”.

Junto a esto, Mundaca manifestó que “Nosotros hablamos de nuestros actos, de lo que hemos hecho, pero lo que no estamos dispuestos -y no estoy dispuesto- es a tolerar la mentira y la injusticia, y por eso, por primera vez, recurro a tribunales precisamente para que se repare la honra de los trabajadores y se repare mi honra también (…) 15.000 millones equivale a un cuarto del presupuesto del FNDR y ustedes comprenderán que esta falsedad no la vamos a permitir “.

Por su parte, Enrique Aldunate, abogado en la causa, detalló que “Acá una persona se siente con el derecho de difamar, de mentir, de señalar cifras que son totalmente absurdas, y de esa manera sembrar un manto de corrupción y de irregularidades que no se condicen con las abundantes pruebas que le hemos sometido a consideración al tribunal. Nosotros estamos solicitando, derechamente, que se castigue a esta persona, que se vaya al juicio respectivo, y que se le ponga la sanción que el Código Penal dispone en este caso, que son 540 días”.

Es importante señalar que esta acción legal es de carácter privado, costeado con recursos propios de Rodrigo Mundaca, y en ningún caso significa un costo para la institución del Gobierno Regional de Valparaíso.

