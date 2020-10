San Bernardo: Trabajadores subcontratados de Soprole iniciaron huelga legal

Tras 45 días de negociaciones con la empresa Recex, los trabajadores de dicha compañía dieron inicio al proceso de huelga, debido a la negativa que recibieron a sus peticiones, por parte de la empresa.

Según consignó el portal Sindical, los funcionarios prestan servicios en calidad de subcontratados a la empresa Soprole ubicada en la comuna de San Bernardo

Así, dentro de su petitorio, se encontraba el término de los turnos de 12 horas, los que además contemplan horarios de descanso irregulares. También solicitaban un incentivo mínimo de 50 mil pesos líquidos e igual para todos, y la facilitación de un bus de acercamiento para los trabajadores.

Rosalba Antinao, presidenta del sindicato de trabajadores de Recex, indicó que “se dio termino a la negociación, terminaron los 45 días, presentamos un petitorio de 28 puntos, pero la empresa los rechazó todos. Nos presentó como última oferta subir una vez al año el sueldo por el IPC, mantener lo que ya tenemos sin aumentos y aceptar a dos socios impugnados para que vuelvan. Pero aparte de eso nada más, y era un contrato de tres años”.

La dirigenta señaló que se reunieron además con la empresa Soprole, a quienes prestan los servicios de producción y paletizado de yogur, leche y jugos, pero tampoco esa reunión fue fructífera.

“Nos sentimos pésimo por que la empresa ha dilatado lo que más se pudo toda esta situación y la verdad es que nos tendríamos que haber ido a huelga recién el martes 26, pero la empresa dijo que no, que no podía seguir dándonos falsas esperanzas porque no había plata, no se podía ofrece nada, por lo tanto, nos obligaron, nos tiraron a la calle. Tuvimos reunión con Recex y no se consiguió nada, todo lo que están ofreciendo son apenas 20 mil pesos. Nada más”, afirmó la representante sindical.

En total, son 146 trabajadores los que se mantienen en huelga y a la espera de una respuesta positiva de parte de sus empleadores.