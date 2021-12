Santiago: Denuncian destrucción del memorial a las mujeres luchadoras caídas en «La Venda Sexy»

Como un acto de negacionismo definieron desde la organización Memorias de Rebeldías Feministas la destrucción total de un memorial y una baldosa por la memoria instalada en la esquina de Irán con Los Plátanos, en la comuna de Macul, en lo que fuera la casa de tortura conocida como «La Venda Sexy».

El pasado 11 de diciembre, como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, se inscribieron mensajes y carteles, «indicando que ese lugar, esa casa, Irán #3037, fue un centro de torturas donde se aplicó la violencia política sexual como forma de aleccionamiento a los cuerpos de las y los detenidos, principalmente a las mujeres. Fuimos nuevamente a instalar carteles pues, el 12 de septiembre pasado, instalamos un gran letrero, en un multitudinario encuentro, el cual fue cobardemente retirado esa noche», explicaron desde la agrupación.

«Esta vez, no solo retiraron los carteles y letreros que instalamos, sino que fueron un paso más allá en su afán negacionista y destruyeron de lleno la baldosa por la memoria y el memorial mismo. Ante estos hechos y su violencia simbólica y física, les decimos a quienes han ejecutado estas acciones, que no dejaremos de hacer y ejercer justicia popular por nuestras compañeras», agregaron desde la organización.

Junto a ello, manifestaron la voluntad de seguir asistiendo «a instalar lo que tengamos que instalar para seguir visibilizando que ese lugar fue un centro de tortura, violencia política sexual, desaparición y muerte, lugar en el que sigue viviendo una familia, como si fuera un domicilio cualquiera. ¡Pues no lo es y no lo será! No podrán borrar la sangre y el dolor infringido en sus habitaciones, pero más que eso: No podrán borrar las convicciones y luchas de quienes pasaron por ahí».

«Seremos nosotras y muchas más, ahora y siempre, las que estaremos para insistir en la memoria, la reflexión y el reconocimiento a la historia de quienes pasaron por este lugar. Iremos las veces que sean necesarias para indicar el lugar que habita esa familia, en complicidad del Estado necropolítico patriarcal», cerraron desde Rebeldías Feministas.

Sigue leyendo: Feministas denuncian retiro de letrero instalado para identificar ex casa de tortura «La Venda Sexy»

Sigue leyendo: Ministro Carroza aplica perspectiva de género en condena por secuestro y torturas en «La Venda Sexy»