Segunda vuelta: Autoridades exigen a empresas de locomoción colectiva cumplir con frecuencia de buses el día de la elección

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hizo un llamado a las empresas de transporte públicas y privadas, urbanas y rurales, para que cumplan con sus itinerarios y presten «un servicio normal» durante la jornada electoral de este domingo.

«Las personas en la ciudad deben disponer de los medios de transporte necesarios para ir a votar. No queremos que en los horarios con mayor flujo de votantes no se cumpla con el servicio, como denunciaron algunos ciudadanos en la votación en primera vuelta. El transporte es esencial para las personas, más aún en día de elecciones, por lo que la falta de acceso no puede ser impedimento para ejercer el derecho a votar», declaró Orrego.

En ese sentido, el gobernador insistió que en todo el Gran Santiago se dispuso de gratuidad en los servicios de Metro y Metrotren Nos, además de establecer un programa especial para los servicios del sistema Red. En tanto, para zonas rurales, el Ministerio de Transportes ha dispuesto 44 servicios, 25 de ellos especiales y 19 normales.

«Hemos comprobado en ocasiones anteriores que no se ha cumplido totalmente el programa establecido por el Ministerio Transportes, razón por la que este domingo la autoridad competente debe fiscalizar y controlar que ello ocurra. El llamado es a que las empresas puedan disponer de una organización adecuada de buses y conductores. Lo mismo debe ocurrir en las empresas públicas que en gratuidad deben garantizar condiciones óptimas para el traslado de las personas», cerró Orrego.

Valparaíso

En tanto, en la región de Valparaíso, el diputado electo Luis Cuello (PC) junto con la Consejera Regional Nataly Campusano (Frente Amplio) y el abogado John Parada, pidieron a la Contraloría Regional un pronunciamiento debido a la nula fiscalización del Ministerio de Transportes sobre la baja frecuencia de microbuses en la jornada electoral pasada.

«Ante la evidente falta de servicios y poca regularidad de las frecuencias de los buses de la locomoción colectiva en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, no se efectuaron actos de fiscalización del Ministerio de Transportes, destinados a constatar las señaladas deficiencias del servicio de transporte público, incumpliendo de tal manera, con las obligaciones legales y reglamentarias existentes, no cumpliendo con las funciones propias que le han sido encargadas», señala el escrito presentado en la Contraloría.

Al respecto, el diputado electo, Luis Cuello declaró: «Nosotros hicimos una constatación de que en la pasada primera vuelta la situación de transporte acá en Viña del Mar y Valparaíso fue bastante deficitaria. Notamos que hubo una ausencia de recorridos y falta de frecuencia, y eso tuvo como consecuencia que muchísimas personas que querían ejercer su derecho a sufragio y trasladarse a sus lugares de votación, no pudieron hacerlo porque no habían microbuses y por lo tanto dejaron de votar. Esto nos parece grave y nos parece además, que no existe sólo una responsabilidad de los empresarios micro buseros, sino que también del Ministerio de Trasportes que no ejerció debidamente sus facultades de fiscalización, lo que tuvo consecuencias negativas para los viñamarinos y porteños».

Por su parte, el abogado John Parada, explicó que el requerimiento presentado busca que esta situación no se vuelva a repetir, «y segundo, que se investigue lo que sucedió en la primera vuelta. Hay una serie de faltas a tres o cuatro leyes, a un decreto con fuerza de ley, a un decreto ley y a cuatro resoluciones exentas del mismo Ministerio de Transportes. Entonces hay una serie de normativas que han sido violentadas y que todas redundan en que hay una omisión de la fiscalización, que no es una facultad, es un deber que el Ministerio tiene desde la Constitución, pasando por las leyes y decretos. Por lo tanto, lo que se busca con este requerimiento es que la Contraloría inicie una investigación para que se analice lo que sucedió, se sancione y no vuelvan a suceder estos hechos donde la ciudadanía se quede sin transporte para un día tan importante como es el de la elección».

Finalmente, la consejera regional Nataly Campusano recordó que «acá no se está pidiendo que hagan algo extraordinario, sino que hagan lo que tienen que realizar en función a su logística, sus recorridos y también a los tiempos. Y lo que está pidiendo la ciudadanía es poder acceder al lugar de votación y que también exista una baja congestión vehicular ese día».