Segundo retiro del 10%: CUT anuncia movilizaciones en todo el país si el TC desconoce la voluntad popular

Vía Sindical

En estado de alerta se encuentran las organizaciones sociales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ante la eventual posibilidad de que el Tribunal Constitucional acoja el requerimiento presentado por el Gobierno para declarar inconstitucional el proyecto de ley sobre un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

Tal como explica el vicepresidente de la CUT, Norberto Díaz, “si el TC desconoce la voluntad soberana, no solo enfrentándose al Poder Legislativo sino también al pueblo de Chile, convocaremos a nuestras bases sindicales y los diversos actores sindicales, a movilizarnos de manera conjunta para impedir que se atropelle la voluntad popular”.

Desde la multigremial emitieron una declaración pública donde realizaron una fuerte crítica al proceder del gobierno, en el sentido de que no estaría respondiendo a las necesidades de miles de familias.

“Los que gobiernan prefieren ponerse del lado de las AFPs, del lado de los empresarios, del lado de las 7 familias que se quedaron con el mar de Chile”, señala el comunicado de la CUT.

En este punto, realizaron un llamado a protestar “contra este gobierno indolente e incapaz y contra ese nefasto y cueteado tribunal, a apoyar a los trabajadores de la Salud, de CMR Falabella y la marcha contra la violencia de género este miércoles. Si nadie gobierna que convoquen a elecciones anticipadas”, señaló Norberto Díaz.

Las propuestas de los trabajadores

Sobre este último punto, el represente de la CUT fue claro en precisar que iniciada la crisis sanitaria y hasta la fecha, se han presentado al Gobierno dos planes de emergencia para sortear la crisis sanitaria y su impacto social, económico y de empleabilidad. Una de las materias planteadas, ha sido precisamente el cómo enfrentar no solo la disminución de los ingresos de las y los trabajadores, sino también cómo mitigar las tasas de desempleo.

Por otro lado, se propuso establecer una Renta Básica Universal (RBU) como una de las estrategias más justas e integrales para reactivar la economía, tal como la propia CEPAL y otros organismos internacionales han señalado.

“Sin embargo, el gobierno insiste en hacer pagar los costos de la crisis a los trabajadores y trabajadoras, negando recursos en el presupuesto, negándose a discutir un impuesto a los súper ricos y hoy, pretendiendo que el TC declare inconstitucional el retiro de nuestros fondos, único mecanismo para tener algo de certeza y seguridad en un tiempo de total abandono del Estado”, indicó Díaz.

“Hay que proteger el proceso constituyente, ya que es mucho lo que está en juego, pero esto no da para más. El Gobierno ha convertido la realidad, por su incompetencia, en una gran olla a presión; el Gobierno no gobierna y no deja alternativa; miles de familias y trabajadores no tiene ayuda porque la que hubo fue escasa y en muchos casos nunca llegó”, concluyó el dirigente.