Senado rechazó nombramiento de juez Raúl Mera como integrante de la Corte Suprema

Por no alcanzar el quórum o número necesarios de votos (29 sufragios) para ser ratificado, el oficio con el nombramiento del juez Raúl Mera, como integrante de la Corte Suprema, no prosperó en la Sala del Senado.

La postulación fue ampliamente discutida en sesión especial y, si bien hubo un reconocimiento transversal a la trayectoria y cualidades personales del ministro Mera, solo alcanzó 28 votos a favor y 14 en contra, con lo cual la nominación quedó rechazada.

El oficio llegó a la Sala con la opinión dividida de la Comisión de Constitución que consideró que el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera, tenía la idoneidad y experiencia necesaria para asumir en la Corte Suprema, tal como fue propuesto por el Presidente de la República.

Sin embargo, varios legisladores hicieron presente sus aprensiones frente a la postura y doctrina en materia de derechos humanos del juez Raúl Mera, es especial, a raíz de su fallo en el denominado caso «Los Queñes» donde resultaron absueltos cuatro ex carabineros acusados del crimen de los frentistas Raúl Pellegrin y Cecilia Magni.

Por otro lado, senadores hicieron ver la importancia de ponderar este nombramiento no sobre la base de un fallo en particular sino sobre la coherencia de su trayectoria y su apego al derecho. En ese sentido, mencionaron su doctrina en el caso Almonacid, que «permitió sentar jurisprudencia en cuanto a que la Ley de Amnistía no se aplica en derechos humanos y su fallo sirvió para poder reabrir muchos casos cerrados».

En la oportunidad, el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Alfonso De Urresti informó sobre el procedimiento adoptado para conocer el nombramiento. También hizo uso de la palabra el Ministro de Justicia, Hernán Larraín quien destacó la independencia de los fallos, así como las cualidades y la trayectoria del ministro Mera quien “se caracteriza por ser un hombre de regiones y representa una mirada que hace falta en la Corte Suprema”.