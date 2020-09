Senado rechazó proyecto que levantaba inhabilidades a autoridades para postular a otros cargos

El Senado rechazó este jueves el informe de la Comisión Mixta que buscaba levantar las inhabilidades de distintas autoridades para postular a cargos de elección popular.

Fue por solo un voto que se rechazó la iniciativa, ya que el quórum era de 26 a favor. La Cámara Alta se pronunció con 25 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

De haber sido aprobada esta medida, alcaldes, consejeros regionales (Cores), concejales y futuros gobernadores podrían haber postulado al Congreso en noviembre de 2021. En la misma línea, diputados y senadores podrían haber participado en las elecciones de alcaldes y gobernadores, sin tener que esperar el plazo que hoy establece la ley.

La senadora Carolina Goic (DC), una de las que votó en contra del proyecto, se mostró en desacuerdo con la inclusión de los parlamentarios en la medida: «Si la propuesta que hoy estamos votando hubiera señalado levantar las inhabilidades solo para los alcaldes, Cores y concejales yo no tengo dudas de que la hubiéramos votado unánimemente a favor, sin discusión. Ese era el sentido, equiparar la cancha con respecto a los privilegios que tenemos para competir los parlamentarios».

«Entonces quienes se escudan aquí mañosamente en que ‘no queremos que los alcaldes puedan competir’, lo que hacen es esconder su propio interés, porque este fue el costo de transacción, fue la cocina en esta comisión mixta, en última instancia con los plazos encima. Entonces, para que los alcaldes puedan competir, para levantar la inhabilidad, el negociado es que también se les levante a los parlamentarios, y eso es burlar efectivamente el limite a la reelección que ya aprobamos«.

«Me parece que no está dentro del estándar ético que hoy nos pide la ciudadanía, ese es el problema de esta votación. Yo me pregunto ¿por qué no lo votamos rápido y lo despachamos en una semana que se levantaran las inhabilidades para alcaldes, Cores y concejales? ¿Por qué quienes en su momento rechazaron esto ahora están tan preocupados de que se apruebe? Creo que esta lógica de hacer política es lo que no quiere la gente. La gente quiere que hablemos con franqueza», concluyó su intervención la senadora en la Comisión Mixta.

La iniciativa planteaba que los cargos serían cesados cuando las autoridades inscribieran sus candidaturas para un nuevo cargo ante el Servicio Electoral. De esta forma se suprimía la inhabilidad existente hoy, en que las autoridades que quieren postular a un cargo distinto, deben renunciar un año antes de los comicios.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro, autor de este proyecto en 2016, lo defendió, argumentando que «este proyecto de ley buscaba en ese año posibilitar que los Cores fueran candidatos a diputados y senadores y no renunciaran un año antes, ¿y algunos senadores y senadoras piden franqueza? Bueno, ¡no querían pues! Nos blindamos.»

«Creo que es una injusticia que se restrinja la competencia y es una injusticia que se blinden los parlamentarios. Soy firme partidario de terminar con las inhabilidades, no existen en ningún país de la OCDE. Yo sentiría mucho si todo esto se pierde, por los Cores que han esperado años para terminar con esta inhabilidad, mientras los senadores y diputados siguen siendo blindados», puntualizó Navarro.

De esta forma, el proyecto ya no es viable, ya que requería ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. La única forma en que la iniciativa se convierta en ley es mediante una insistencia del Ejecutivo.