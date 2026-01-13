Senadora Fabiola Campillai: Ley Naín Retamal se ha transformado en una nueva «ley maldita» que solo «genera impunidad»

La senadora Fabiola Campillai advirtió que la ley Naín Retamal se ha convertida en una nueva «ley maldita» que solo «genera impunidad», y cuestionó en forma directa al gobierno del Presidente Boric por haber dado su apoyo irrestricto y permitido su promulgación.

«Sé que Gustavo tiene la fortaleza y la resiliencia de poder avanzar. Él es fuerte y valiente para lo que viene. Sin embargo, hoy ha quedado demostrado una vez más que la impunidad en Chile es un dolor latente. Crespo disparó y dejó ciego a Gustavo, eso hoy es un hecho acreditado por el tribunal, pese a ser absuelto en gran medida por la Ley Nain Retamal», expresó la senadora Campillai.

Seguidamente, criticó que «esta ley, apoyada y promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en un tiempo récord, impidiendo interponer cualquier recurso para detener su avance, se ha transformado en una ley maldita, que solo genera impunidad. El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que a un país entero».

Finalmente, la senadora Campillai manifestó que «el gobierno que llegó levantando las banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad que nos duele tanto».

«Que respondan los que la aprobaron»: Diputadas lamentaron fallo que absolvió a Crespo y criticaron la «ley Naín Retamal»

