Sename finaliza convenio con la Fundación María Ayuda tras huida de 9 menores de la residencia en Rancagua

Este jueves 29 de abril, el intendente de la región de O’Higgins, Ricardo Guzmán, informó que la Fundación María Ayuda no seguirá trabajando como colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras la huida de 9 niños del Hogar Catalina Kentenich, dependiente de esta fundación.

Guzmán indicó a Radio Cooperativa que «la directora regional del Sename (Jessica Ponce) tomó la determinación de que María Ayuda no sea más colaborador del Sename en esta región (…) Por lo tanto, el hogar (Catalina Kentenich) va a tener un cierre y los niños van a tener que ser reubicados en otros hogares de nuestro país, a través de tribunales».

El intendente de O’Higgins calificó de «gravísimo» el hecho ocurrido el domingo. «Nosotros hemos estado trabajando desde antes. Yo estuve dos o tres veces en este hogar… Era una situación también muy compleja, pero que, ciertamente, nos obliga a revisar los protocolos y cómo cada autoridad ha gestionado esta crisis».

Respecto a las próximas medidas a tomar, dijo: «estamos en plena revisión y tendremos la evaluación correspondiente con la tranquilidad y la frialdad, entendiendo que lo primero era solucionar el tema de los niños».

Cronología de hechos

El 26 de abril, los medios nacionales difundieron que cerca de nueve niños que dijeron haberse escapado de un centro del Sename fueron encontrados, caminando sin zapatos y semidesnudos, por una joven en Rancagua, quien los ayudó.

Camila (la joven que los encontró) explicó: “yo estaba a dos cuadras del negocio y venían niños corriendo. Quedé en shock, llamé a mi mamá y le conté la situación, le dije ‘mamá ¿qué hago?’ y me dijo que los trajera a la casa (…) Yo de buena fe, porque eran niños chicos me los traje a la casa, obviamente, no los podía dejar en la calle”, expresó en un video en Facebook.

Los menores, en edades entre 7 y 12 años, fueron encontrados el domingo por la tarde, y fueron auxiliados con comida por quienes los encontraron, quienes además, añadieron que los niños denunciaron maltrato y algunos tenían lesiones en sus cuerpos. Finalmente, llamaron a Carabineros y fueron devueltos a la casa hogar.

Personal de Carabineros apostado en las cercanías de la Residencia Catalina Kentenich. Foto: Agencia Uno.

El 27 de abril, el Hogar Catalina Kentenich vuelve a ser noticia, ya que el personal y menores fueron desalojados por manifestaciones que realizaban los vecinos afuera del lugar, por el nulo actuar por parte de las autoridades de la entidad estatal, ya que los niños persistían pidiendo ayuda a los vecinos del lugar.

Como medida preventiva, los menores fueron trasladados a otros centros del Sename. Durante la situación, una menor de 10 años desapareció.

El mayor Manzul Abutom dijo: “No queda ninguna persona en el interior, ni adulto ni menor. Hay una menor de 10 años que no estaba en el conteo que realizaron los trabajadores del Sename. Por lo anterior, se realizó una denuncia por presunta desgracia”. Horas después las autoridades afirmaron haberla encontrado.

Tras dichos antecedentes, la Fiscalía de O’Higgins inició una «investigación penal para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades (…) y determinar eventuales responsabilidades por el delito de lesiones u otro delito relacionado con estos hechos”, señaló Carina Valdés, vocera del organismo.

Fuentes: El Mostrador/Mega/T13/24 Horas.