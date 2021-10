Sichel sobre causa penal contra Piñera por compraventa de minera Dominga: «Espero que el presidente sea inocente»

El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la causa penal que inició la Fiscalía en contra del presidente Sebastián Piñera por irregularidades en la compraventa de la minera Dominga a su amigo y empresario Carlos Délano.

En una entrevista concedida al diario El Mercurio, Sichel planteó que si bien considera necesario que el Ministerio Público avance en sus investigaciones y aclare el caso, también espera que Piñera “sea inocente”.

“Espero que el presidente sea inocente, pero es necesario siempre aclarar todos los hechos ante todas las instituciones necesarias. Ese es un desafío de la centroderecha, poder ser nítida en estos espacios donde puede haber malas interpretaciones respecto de una autoridad. Por eso celebro casos como el de Vitacura, en el que Camila Merino fue directamente a pedir los procesos respecto de lo que había pasado antes”, dijo el candidato oficialista, citado por Bio Bio Chile.

En la entrevista, fue abordado sobre el eventual apoyo que brindaría legisladores oficialistas a la acusación constitucional que repesentará la oposición contra Piñera, y la cual se espera sea oficializada durante la próxima semana.

Al respecto, indicó que no se debería seguir el camino de la oposición, de estar permanentemente “tratando de derribar a la autoridad”.

“Hay instancias previas a eso. La acusación no debería usarse como la ha usado la oposición, como un instrumento que trata siempre de derribar a la autoridad. Me parece que hay que medir bien la responsabilidad política. Estamos en la etapa de cierre de un Gobierno, saliendo de una crisis sanitaria, saliendo de crisis sociales, y lo que más necesitamos es estabilidad”, aseveró.

Agradecido con Piñera

Sichel, quien de acuerdo a las más recientes encuestas se encuentra en el tercer lugar de las preferencias en la carrera presidencial, detrás del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y del líder de Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado sobre si siente agradecimiento por Piñera por haberlo hecho parte de su Gabinete.

“Yo probablemente no estaría acá si no hubiera sido ministro de Desarrollo Social. Y fue el presidente el que me puso ahí. Yo fui ministro como independiente, en un gobierno de centroderecha, porque un presidente de la República apostó por un liderazgo nuevo. Pero yo no me creo la continuidad de nadie. Este es un nuevo ciclo político”, respondió.

Sostuvo que si pasa a segunda vuelta en noviembre próximo le pedirá los votos a quienes votaron por el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, pero también “a la gente que haya votado por Provoste, también. Si no pasa Boric, también. A todos los chilenos”.

Investigación por compraventa de Dominga

Cabe destacar que antes de la entrevista, Sichel había evitado nombrar directamente a Piñera en sus publicaciones sobre la investigaciones de la compraventa de Dominga y había adelantado que eventualmente apoyará una comisión investigadores del Congreso.

“Valoro el inicio de esta investigación por parte del Ministerio Público, porque permitirá aclarar los hechos denunciados, garantizar la credibilidad de nuestras instituciones. Si es necesario, apoyaré decididamente la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso”, indicó el viernes en un hilo de mensajes publicados en Twitter.

Planteó que la investigación de los hechos “afecta la confianza pública” y que los dueños de Dominga, deben dejar de lado el proyecto.

“Esta investigación es grave porque afecta nuevamente la confianza pública y por lo mismo esperamos que se haga con la máxima transparencia y celeridad. Respecto al proyecto Dominga sus dueños deben dejar de lado el proyecto. Se necesitan proyectos sostenibles y que generen confianza en la ciudadanía”, dijo.

Chile Vamos defiende a Piñera

El sábado los timoneles de los partidos del pacto Chile Vamos (ahora Chile Podemos +) se reunieron en La Moneda con Piñera, y todos sin excepción le entregaron su apoyo respecto a la causa penal y acusación constitucional por la compraventa de la minera Dominga.

De este modo, el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, señaló que «está acreditada la inocenciade cualquier hecho que se le pueda imputar eventualmente» a Piñera.

A su juicio, la causa penas es “una piroctenia que busca generar un efecto electoral (…) en Chile hay estado de derecho y no nos cabe la menor duda de que se van a resolver los temas amparados en el derecho. Y por supuesto, donde está acreditada la inocencia del Presidente sobre cualquier hecho que se le pueda imputar”.

Respecto a los dichos de algunos diputados de RN que aseguran estar “evaluando” el libelo acusatorio contra Piñera, Chahuán respondió que “corresponde que los diputados cumplan su labor, que es revisar cada uno de los antecedentes de esta acción que ha sido presentada. La directiva de Renovación Nacional considera que esto es una pirotecnia que busca generar un golpe blanco a la democracia en Chile”.

Por su parte, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, aseguró que la conversación con Piñera “confirmó lo que ya conocíamos de antemano, que tiene que ver con el caso Dominga. Todos los antecedentes que nos proporcionó el Presidente hoy día, todo lo que ha aparecido con mucha pirotecnia, nosotros confirmamos que se conocieron estas situaciones el 2017. Ahí fueron investigadas».

Frente a la investigación que iniciará el Ministerio Público, Macaya indicó que “lo que ocurre con una causa que ha sido investigada y donde hay un sobreseimiento, tiene que ver con el cumplimiento del Estado de derecho. A todas las instituciones, partiendo por el Ministerio Público, lo que uno puede exigirles es que se cumpla con el Estado de Derecho.

Cabe destacar que la investigación de los Pandora Papers– que involucra a más de 600 periodistas y que contó con la participación de CIPER y LaBot– reveló que, en diciembre de 2010, las familias Piñera y Délano cerraron un acuerdo de compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, conocidas por ser un paraíso fiscal.

Además, la operación constaba de un contrato que establecía un pago en tres cuotas , y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”, decisión que dependía directamente del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

La directora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, señaló que los antecedentes del caso podrían revestir delitos tributarios, de cohecho y soborno.