Sindicato de Estibadores Portuarios se manifestó en Valparaíso: Denuncian nulos avances en derechos para los trabajadores por parte de la empresa

"Después de 7 años de la huelga del 2018 que tuvimos en Valparaíso, aún no tenemos una Reforma Laboral Portuaria, que asegure derechos mínimos como vacaciones, indemnización por años de servicio, pre y postnatal, etcétera", señalaron los trabajadores durante la jornada de protesta que protagonizaron en la ciudad puerto.

Sindicato de Estibadores Portuarios se manifestó en Valparaíso: Denuncian nulos avances en derechos para los trabajadores por parte de la empresa
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso se manifestó con fuerza durante la jornada de este miércoles 1 de octubre, en protesta por lo que calificaron como «nulos avances en derechos y beneficios» obtenidos durante el proceso de negociación con sus empleadores, la empresa Report/TPV (Grupo Agunsa), a cargo de la concesión del Terminal 2 del Puerto.

Desde la organización sindical señalaron que este 1 de Octubre vence la vigencia del «convenio de provisión de puestos de trabajo» que suscribieron con la empresa: «Dentro del petitorio, estamos pidiendo puntos relacionados con la estabilidad laboral, beneficios de salud, respeto al DS 594, etcétera», detallaron en un comunicado.

«Como sindicato de estibadores, somos firmantes del Acuerdo por Valparaíso, que vela por el desarrollo y ampliación del puerto, que se firmó junto a la alcaldía, la gobernación y la Empresa Portuaria (EPV). Ponemos en duda la voluntad de las empresas del puerto de avanzar en la modernización con los trabajadores, cuando vemos nulos avances en derechos y beneficios por parte de la empresa en esta negociación», plantearon.

Seguidamente, recordaron que «después de 7 años de la huelga del 2018 que tuvimos en Valparaíso, aún no tenemos una Reforma Laboral Portuaria, que asegure derechos mínimos como vacaciones, indemnización por años de servicio, pre y postnatal, etc. Este gobierno se comprometió con su ministro del Trabajo a sacar una nueva ley laboral portuaria, pero a la fecha no vemos avances y pareciera ser que la tónica de los gobiernos anteriores será la norma: nulo avance para los trabajadores portuarios», añade el comunicado.

Respecto a las manifestaciones y los problemas de tránsito que causaron en la ciudad, los trabajadores dijeron saber que «nuestras demandas y manifestaciones, puedan molestar a la ciudadanía, pero creemos que todos debieran tener el mismo derecho y posibilidad de protestar por su trabajo, a los profesores les descuentan el sueldo después de su movilización y se piensa que es normal, miles de sindicatos en Chile son pasados a llevar por sus empresas, despiden gente y recortan salarios y nadie hace nada».

«Nosotros reivindicamos nuestro derecho a protesta y a defender nuestros derechos en la calle y negociando. Y esperamos que el gobierno presente el proyecto de negociación ramal, para que todos los trabajadores del país avancemos en derechos», cerraron desde el Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso.

Estibadores portuarios movilizados en Valparaíso: «Por derechos mínimos».

Seguiremos informando.

Relacionados

El Ciudadano

Sindicato de Estibadores Portuarios tras reunión con EPV: "Queremos reafirmar que Valparaíso es puerto y debemos seguir siéndolo"

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Vuelven las 12 horas como en el siglo XX”: Portuarios de Valparaíso alertan grave retroceso laboral

Hace 3 meses
El Ciudadano

Día del Trabajador Portuario: memoria, derechos y desafíos

Hace 1 semana
El Ciudadano

Con total respaldo del mundo portuario, senador Latorre presenta propuesta de royalty portuario para Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Sindicato de la Fundación del Magisterio de La Araucanía prepara votación de huelga legal: más de 1.000 trabajadoras y trabajadores denuncian nulo avance

Hace 1 mes
El Ciudadano

Extensión de la jornada laboral portuaria en Chile: Equiparar para perjudicar

Hace 2 meses
El Ciudadano

Conductores de transporte RBU podrían irse a huelga indefinida por pésimas condiciones salariales

Hace 2 meses
El Ciudadano

Sindicalistas logran acuerdo colectivo con STRABAG Alto Maipo

Hace 4 semanas
El Ciudadano

“Nos castigan por ir a huelga”: trabajadores del casino Marina del Sol denuncian abuso empresarial

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano