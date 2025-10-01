Sindicato de Estibadores Portuarios se manifestó en Valparaíso: Denuncian nulos avances en derechos para los trabajadores por parte de la empresa

El Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso se manifestó con fuerza durante la jornada de este miércoles 1 de octubre, en protesta por lo que calificaron como «nulos avances en derechos y beneficios» obtenidos durante el proceso de negociación con sus empleadores, la empresa Report/TPV (Grupo Agunsa), a cargo de la concesión del Terminal 2 del Puerto.

Desde la organización sindical señalaron que este 1 de Octubre vence la vigencia del «convenio de provisión de puestos de trabajo» que suscribieron con la empresa: «Dentro del petitorio, estamos pidiendo puntos relacionados con la estabilidad laboral, beneficios de salud, respeto al DS 594, etcétera», detallaron en un comunicado.

«Como sindicato de estibadores, somos firmantes del Acuerdo por Valparaíso, que vela por el desarrollo y ampliación del puerto, que se firmó junto a la alcaldía, la gobernación y la Empresa Portuaria (EPV). Ponemos en duda la voluntad de las empresas del puerto de avanzar en la modernización con los trabajadores, cuando vemos nulos avances en derechos y beneficios por parte de la empresa en esta negociación», plantearon.

Seguidamente, recordaron que «después de 7 años de la huelga del 2018 que tuvimos en Valparaíso, aún no tenemos una Reforma Laboral Portuaria, que asegure derechos mínimos como vacaciones, indemnización por años de servicio, pre y postnatal, etc. Este gobierno se comprometió con su ministro del Trabajo a sacar una nueva ley laboral portuaria, pero a la fecha no vemos avances y pareciera ser que la tónica de los gobiernos anteriores será la norma: nulo avance para los trabajadores portuarios», añade el comunicado.

Respecto a las manifestaciones y los problemas de tránsito que causaron en la ciudad, los trabajadores dijeron saber que «nuestras demandas y manifestaciones, puedan molestar a la ciudadanía, pero creemos que todos debieran tener el mismo derecho y posibilidad de protestar por su trabajo, a los profesores les descuentan el sueldo después de su movilización y se piensa que es normal, miles de sindicatos en Chile son pasados a llevar por sus empresas, despiden gente y recortan salarios y nadie hace nada».

«Nosotros reivindicamos nuestro derecho a protesta y a defender nuestros derechos en la calle y negociando. Y esperamos que el gobierno presente el proyecto de negociación ramal, para que todos los trabajadores del país avancemos en derechos», cerraron desde el Sindicato de Estibadores Portuarios de Valparaíso.

Estibadores portuarios movilizados en Valparaíso: «Por derechos mínimos».

