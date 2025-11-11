Sindicato de Pilotos de Latam confirma huelga tras fracaso de negociaciones con la empresa

El presidente de la organización sindical, Mario Troncoso, señaló que "a diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica, y se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020".

Sindicato de Pilotos de Latam confirma huelga tras fracaso de negociaciones con la empresa
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo
Versión PDF

Tras la negativa de la compañía de extender por 5 días más la mediación de la Dirección del Trabajo, el Sindicato de Pilotos de Latam anunció el inicio de una huelga que, previamente, había sido votada favorablemente por el 97% de sus asociados.

Desde el sindicato señalan que la actual negociación con la empresa se da un contexto de «extraordinarias utilidades» para la aerolínea: «Solo entre 2024 y el primer semestre de 2025, Latam registró US$1.500 millones en ganancias: US$977 millones el año pasado y US$600 millones en la primera mitad de 2025, ubicándose entre las 12 aerolíneas más grandes del mundo».

El conflicto actual se debe a la negativa de la empresa de reajustar las remuneraciones de los pilotos a las condiciones que tenían antes de 2020: «Para hacer frente al impacto económico de la pandemia y dar viabilidad a una compañía que estaba al borde del precipicio, los pilotos estuvieron disponibles para reducir sus ingresos a la mitad. 5 años después, son el único estamento de Latam que no ha recuperado las condiciones previas a 2020. Los ejecutivos sí lo hicieron», afirmaron desde el sindicato, que agrupa a alrededor de la mitad de los capitanes de la aerolínea.

En declaraciones a Teletrece Radio, el presidente de la organización sindical, Mario Troncoso, señaló que «a diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica, se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020; comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales en un acto que consideramos reemplazo de trabajadores en huelga y, ahora, se niegan a seguir conversando», fustigó el dirigente.

Sindicato de Pilotos de Latam votó huelga: Empresa se niega a reponer sueldos previos a la pandemia a pesar de millonarias ganancias

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Sindicato de Pilotos de Latam votó huelga: Empresa se niega a reponer sueldos previos a la pandemia a pesar de millonarias ganancias

Hace 1 semana
Absalón Opazo

LATAM Pilots' Union Votes to Strike Amid Denial of Pre-Pandemic Salaries Despite Record Profits

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Huelga histórica: Conductores de RBU Santiago buscan detenerse tras fallida negociación con la empresa

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chóferes de RBU en huelga por intransigencia de la empresa

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Intercambio comercial de Chile crece un 8,3% entre enero-octubre de 2025 y aumenta cantidad de empresas exportadoras

Hace 24 horas
Absalón Opazo

Sindicato de la Casa de Moneda inicia huelga en demanda de mejores salarios y condiciones

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Trabajadores de Grupo Axo en huelga: Más allá del sueldo, una disputa por los derechos

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Huelga en Casinos de Chile: empleados denuncian incumplimiento de beneficios y malas decisiones de la empresa

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Sindicato de la Fundación del Magisterio de La Araucanía prepara votación de huelga legal: más de 1.000 trabajadoras y trabajadores denuncian nulo avance

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano