Sindicato de Pilotos de Latam confirma huelga tras fracaso de negociaciones con la empresa

Tras la negativa de la compañía de extender por 5 días más la mediación de la Dirección del Trabajo, el Sindicato de Pilotos de Latam anunció el inicio de una huelga que, previamente, había sido votada favorablemente por el 97% de sus asociados.

Desde el sindicato señalan que la actual negociación con la empresa se da un contexto de «extraordinarias utilidades» para la aerolínea: «Solo entre 2024 y el primer semestre de 2025, Latam registró US$1.500 millones en ganancias: US$977 millones el año pasado y US$600 millones en la primera mitad de 2025, ubicándose entre las 12 aerolíneas más grandes del mundo».

El conflicto actual se debe a la negativa de la empresa de reajustar las remuneraciones de los pilotos a las condiciones que tenían antes de 2020: «Para hacer frente al impacto económico de la pandemia y dar viabilidad a una compañía que estaba al borde del precipicio, los pilotos estuvieron disponibles para reducir sus ingresos a la mitad. 5 años después, son el único estamento de Latam que no ha recuperado las condiciones previas a 2020. Los ejecutivos sí lo hicieron», afirmaron desde el sindicato, que agrupa a alrededor de la mitad de los capitanes de la aerolínea.

En declaraciones a Teletrece Radio, el presidente de la organización sindical, Mario Troncoso, señaló que «a diferencia nuestra, la compañía nunca nos mostró las cifras sobre las que construyó su propuesta económica, se negó a honrar su compromiso de devolvernos las condiciones que rebajamos temporalmente en 2020; comenzó hace semanas a traspasar vuelos a filiales en un acto que consideramos reemplazo de trabajadores en huelga y, ahora, se niegan a seguir conversando», fustigó el dirigente.

El Ciudadano