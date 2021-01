Sindicato de Trabajadores Salcobrand: “A la empresa le sale mucho más barato pagar las multas que cumplir con las normas”

En 2020, la cadena de farmacias Salcobrand pagó 125 millones de pesos por infracciones al Código del Trabajo, informó el Sindicato Nº 2 de dicha firma al portal Sindical.cl.

En total, fueron 65 faltas en las que incurrió Salcobrand, las que les costaron estas multas que en total sumaron 125 millones de pesos. Infracciones que van desde no facilitar requerimientos que realiza la Dirección del Trabajo, no entregar documentación, modificaciones de horarios, entre otras. Así lo cuenta Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias y del Sindicato de Trabajadores de Salcobrand n°2, quien dice que esto corresponde sólo a algunas, ya que ellos como trabajadores denuncian muchas más.

El dirigente comenta que “muchas de nuestras denuncias se quedaron sin fiscalización, las autoridades no tienen la capacidad humana para cumplir con todos los reclamos que realizamos los trabajadores. No hay una fiscalización, a menos que estemos presionando e insistiendo”.

Asimismo, más allá de la debilidad en el poder de fiscalización, está el tema de qué tan duras son las sanciones, ya que como cuenta el dirigente sindical, “lamentablemente la empresa está acostumbrada, ya lo tiene como parte de su gasto anual, el tema de las multas. Les sale mucho más barato pagar las multas que cumplir con las normas. Esa es la triste realidad que hoy tenemos los trabajadores que nos hace estar constantemente sujetos a los distintos abusos e incumplimientos laborales”.

A lo anterior se le suman las medidas sanitarias de parte de la cadena de farmacias. Según denuncian los trabajadores, no se están cumpliendo las normas: “Al día de hoy, prácticamente el 90% de los locales de Salcobrand, no cumplen ni con el distanciamiento, ni con la sanitización. Hoy no se están sanitizando los locales, tampoco se está haciendo la limpieza y cuando se hace, la hacen los propios trabajadores. Hoy en día las farmacias son un foco de contagio y las medidas sanitarias no se están cumpliendo. Hay locales donde se juntan de 10 a 15 trabajadores, sin ningún protocolo, sin distanciamiento social”.

“Los trabajadores no tienen el privilegio de la cuarentena, tienen que esperar que les llegue el resultado confirmado de Covid de su compañero, para recién ahí salir con cuarentena, y una que no es de 14 de días, son de 3 a 4 días, porque es la misma empresa la que determina si son o no contactos estrechos”, concluyó Acevedo.