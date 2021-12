Sindicato de Vendedores de Isapre Consalud en huelga: Empresa recibió nuestro proyecto de negociación y de inmediato dijo que no

Vía Sindical

Desde el 10 de diciembre se encuentran en huelga las y los trabajadores del Sindicato de Vendedores de Isapre Consalud, quienes no lograron llegar a acuerdo con la empresa en el proceso de negociación colectiva.

Elizabeth Soto, presidenta del sindicato, explicó a Sindical.cl que su propuesta fue «moderada», ya que «sabiendo el escenario en el que estamos, presentamos una negociación colectiva súper austera, donde se viera reflejado lo que estamos viviendo a nivel país».

Pese a eso, la respuesta no fue la que esperaban, ya que según cuenta la dirigente, «la empresa recibió nuestro proyecto y de inmediato dijo que no, porque estaba fuera del alcance de la compañía, porque no hay dinero, no hay plata, no hay nada. Entonces, el poco acercamiento que tuvimos con ellos, porque han tenido una postura soberbia en este último tiempo, no nos han ofrecido nada más».

La dirigenta explica que esto pasa ahora debido a que hubo cambios en el directorio de Isapre Consalud, siendo muy difícil llegar a acuerdos con ellos: «Hoy está Rodrigo Medel, nuevo gerente, que está acostumbrado a tener a sus empresas en huelga, porque tiene una historia (…) entonces vino un cambio estructural donde los únicos que se ven afectados son los trabajadores».

Las y los trabajadores piden un bono de término de conflicto de un millón cien mil pesos, mientras que, respecto a sus otras demandas, como señala la presidenta del sindicato, «todos los beneficios nuestros, y los nuevos que habíamos colocado, los rechazaron y quieren trabajar solamente con la última oferta de ellos que es nada. Y ahora nos ofrecieron el reajuste de los bonos, sueldo base, los reajustes normales».

En total, son 618 trabajadoras y trabajadores de ventas de Isapre Consalud a lo largo de todo Chile que pertenecen al sindicato en huelga desde el 10 de diciembre.

Huelga Sindicato 2 de Isapre Consalud (ventas). Empresa ofreció sólo reajuste por IPC, un bono de $300 mil y un préstamo de $200 mil. pic.twitter.com/cmk7bCdFdb — Juan Vergara (@javermont) December 13, 2021