Sindicato denuncia que supermercados Montserrat no paga las cotizaciones de sus trabajadores

Vía Sindical

Apropiación Indebida de fondos de los Trabajadores, es una de las últimas acciones judiciales presentada por el Sindicato Nº 1 de Supermercados Montserrat, en contra de esta empresa que de acuerdo a la organización, hace más de 18 meses no paga las cotizaciones legales de sus trabajadores.

Así lo relató la presidenta de esta organización, Luz Valdés Gutiérrez, quien este martes 17 de noviembre solicitó al Fiscal Nacional que se designe un fiscal especial que investigue el no pago de cotizaciones, fondos de AFC, de APV entre otros dineros: “Hemos golpeado muchas puertas, pero aún no tenemos respuestas para solucionar los problemas que nos aquejan, no es sólo el no pago, es un contrato colectivo que no se ha cumplido”, dijo la dirigenta en entrevista con Sindical.cl.

Supermercados Montserrat, con presencia en la Región Metropolitana y de Valparaíso, tiene 1400 trabajadores, agrupados en 4 sindicatos, y el que ha liderado esta batalla legal es el Sindicato Nacional 1º de Mayo, uno de los más grandes, con 800 socios.

Pago de sueldos con retrasos; no pago de cotizaciones previsionales de salud, AFP y cesantía; eliminación unilateral de gratificaciones y bonos; y no pago del aporte al sindicato para fines sociales, son parte de los delitos que se le imputan a este supermercado.

En ese sentido, la presidenta del sindicato cuenta que han hecho todas las denuncias respectivas en la Dirección del Trabajo, se les han aplicado multas, pero nada ha solucionado la situación de los trabajadores.

“Ni siquiera se nos pudo aplicar la Ley de Protección al Empleo, pues no teníamos fondos en la AFC. Algunos compañeros firmaron un anexo de contrato por un permiso sin goce de sueldo y se ausentaron voluntariamente, a otros 40 los despidieron, pero no se ha oficializado el finiquito ni nada, porque no están sus cotizaciones pagadas”, explicó Luz Valdés.