Sindicato Sintrac Honorarios se manifestó en el Concejo Municipal de la Pintana por despidos injustificados

Las trabajadoras y trabajadores del Sindicato Sintrac Honorarios realizaron una manifestación en el Concejo Municipal de La Pintana, en protesta por lo que calificaron como «despidos injustificados» realizados bajo una «permanente práctica antisindical».

«Hoy fueron 40 despedidos, la mayoría adscritos al Sindicato y que tienen interpuesta una denuncia por acoso en la Dirección del Trabajo», señalaron desde la organización sindical en un comunicado, en referencia a la situación en el municipio administrado por la alcaldesa Claudia Pizarro (DC).

En esa línea, destacaron que «este Concejo fue solicitado por la asociación de funcionarios de dicho municipio, justamente por el despido de una trabajadora que hace poco fue traspasada de honorarios a contrata».

«En estos mismos días, donde hay cientos de despedidos desde los municipios con alcaldías de derecha y de izquierda, fue despedido el dirigente Galo Quintanilla, desde la Municipalidad de Renca», denunciaron desde Sintrac.

