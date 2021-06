Sindicato UTS de Walmart en negociación colectiva: Es el momento de reconocer la labor de los trabajadores del comercio

Vía Sindical

El Sindicato Unión de Trabajadoras y Trabajadores Supermercadistas Walmart se encuentra en proceso de negociación colectiva en donde piden mejoras en los bonos, compensaciones de beneficios y el reconocimiento por su labor en la pandemia.

En total, son cerca de 2 mil los trabajadores reunidos en el Sindicato, y que trabajan en los supermercados Hiper Líder, Líder Express y Súper Bodega Acuenta. Ellos presentaron su propuesta de negociación el 14 de mayo, la cual incluye entre sus principales aspectos un bono fijo para todas y todos los trabajadores, mejoras en el bono de asistencia y los aguinaldos, un bono de término de negociación, y el reconocimiento a los trabajadores del comercio en la pandemia, compensando los beneficios que ya no reciben debido a la actual crisis sanitaria.

Rodrigo Aguilar, dirigente nacional del sindicato UTS de Walmart, explica que en pandemia «han tenido que trabajar de la misma forma, abasteciendo a público, atendiendo a clientes y teniendo siempre los temores de las probabilidades de contagio», por lo tanto, sienten que merecen que se cumplan sus demandas.

«Entendemos que en un estado de pandemia es difícil generar un proceso de huelga o de confrontación con la compañía, pero sin embargo, la empresa tiene las utilidades necesarias y en esta pandemia ha ido creciendo aún más, por lo tanto creemos que es el momento de reconocer la labor de los trabajadores del comercio en Walmart en este proceso de negociación», manifestó el dirigente.

Otro punto que mencionan desde el sindicato es que, durante la pandemia, Walmart ha aumentado sus canales donde la gente puede comprar, «y eso ha aumentado aún más el trabajo y ha aumentado más la venta, por lo tanto, las utilidades de la compañía se han visto incrementadas en pandemia. Creemos que es necesario y justo que parte de esas utilidades deben ser repartidas a los trabajadores que hemos estado cumpliendo labores».

Finalmente, Aguilar reconoció que la empresa, hasta ahora, ha tenido una postura «de respeto y reconocimiento a la labor que hemos realizado como sindicato, sin embargo, ese respeto no se ha plasmado en las propuestas, ya que no han sido propuestas tan concretas y definitivas, y no cumplen las expectativas que nosotros tenemos como organización y como trabajadores».

Ahora, a fines del mes de junio, se cumplen los plazos de la negociación y se realizará la votación, donde se definirá si se llega a acuerdo o se termina en una huelga.